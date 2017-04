Có nên mua iPhone 7 lock lúc này?

iPhone 7 lock tại Việt Nam đang mắc lỗi khi sử dụng SIM 4G. Ảnh minh họa: Techz.

Tuy nhiên, giá bán giữa iPhone 7 lock và iPhone 7 chính hãng có sự chênh lệch khá lớn từ 5 - 9 triệu đồng tùy từng loại, cộng với nhiều lựa chọn về màu sắc nên sản phẩm vẫn có sức hút với người tiêu dùng có kinh phí hạn hẹp.

Thực tế, iPhone 7 lock phiên bản 128GB mới, bao gồm phụ kiện kèm theo có giá khoảng trên dưới 12 triệu đồng trong khi iPhone 7 chính hãng giá trên 18 triệu đồng. Giá bán iPhone 7 lock thấp hơn nhiều so với iPhone 7 chính hãng nên vẫn hút người dùng. Ảnh minh họa: Blogspot.

iPhone 7 lock dung lượng 256GB được bán với giá gần 13 triệu đồng, thấp hơn 8 triệu đồng so với iPhone 7 256GB chính hãng 21,6 triệu đồng.

Giá iPhone 7 Plus lock mới dao động từ 15 - 16,5 triệu đồng, thấp hơn 7 - 8 triệu đồng so với iPhone 7 Plus chính hãng (22 - 25 triệu đồng).

Mặc dù giá rẻ hơn khá nhiều so với iPhone 7 chính hãng song theo kinh nghiệm của một số người xử lý các vấn đề iPhone nhiều năm người dùng iPhone 7/iPhone 7 Plus lock sẽ gặp khó khăn trong quá trình sử dụng với SIM 4G. Người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua iPhone 7 lock thời điểm này. Ảnh minh họa: Phone Arena.



Người dùng có thể khắc phục lỗi này bằng cách mua code để trở thành bản quốc tế song chi phí không hề rẻ từ 2 - 3 triệu đồng.

Do vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi chọn mua iPhone 7 lock trong thời điểm hiện tại để tránh vừa mất chi phí cao lại gặp khó khăn khi sử dụng.

