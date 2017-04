Choáng váng xem Galaxy S8 Plus, iPhone 7 Plus đọ sức trong nước sôi

Video khá chi tiết ghi lại hình ảnh Galaxy S8 Plus đọ sức cùng iPhone 7 Plus được trang TechRax đăng tải khiến nhiều người choáng váng khi nhìn thấy kết quả. Tình trạng máy trước khi bắt đầu cuộc cân sức đều chạy tốt. Mục đích của cuộc thí nghiệm này để xem sản phẩm nào có khả năng chống nước, chịu nhiệt tốt, đặc biệt là nước đang sôi 100 độ. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy hai máy cùng được thả vào chảo nước sôi cùng lúc với nhau... ... và cùng trong tình trạng máy đang bật nguồn. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi chỉ sau khoảng 15 giây màn hình iPhone 7 Plus nhanh chóng tối đen, trong khi Galaxy S8 Plus chống chịu được thêm 25 giây tiếp theo. Đến giây thứ 26 Galaxy S8 Plus cũng tối đen. Hai máy được vớt ra ngoài cùng lúc. Đáng ngạc nhiên khi Galaxy S8 Plus đã hồi sinh khi được khởi động lại nút nguồn. Trong khi đó, iPhone 7 Plus không thể khởi động lại và màn hình tiếp tục tối đen. Nguồn ảnh: YouTube/TechRax.

