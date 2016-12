Chiêm ngưỡng smartphone bắt sóng truyền hình không cần Internet

Asus ZenFone Go TV có thiết kế đặc trưng của các dòng Zenfone trước đó, thiết kế vừa vặn với tay cầm của người dùng. Mặt lưng được làm nhô lên để tạo sự thoải mái hơn khi cầm nắm, mặt lưng sẽ áp sát vào lòng bàn tay của bạn hơn. ZenFone Go sở hữu màn hình cảm ứng 5,5 inch phủ kính cường lực Corning Gorilla Glass 3. Máy tích hợp sẵn chipset SONY IC (SMT-EW100), có thể bắt được hơn 40 kênh tại Việt Nam tùy khu vực và xem TV tại hơn 40 quốc gia trên thế giới hoàn toàn miễn phí thông qua sóng truyền hình kỹ thuật số DVB-T2. Camera trước 13MP, camera sau 5MP khẩu độ f/2.0 tích hợp công nghệ PixelMaster với 16 chế độ chụp hình thông minh, tối ưu chất lượng hình ảnh như chụp ngược sáng, chụp thiếu sáng, chế độ làm đẹp để chụp Selfie. Vẽ chữ C trên màn hình khi đang tắt để bật nhanh camera. Trang bị chip xử lý Qualcomm 8928 lõi tứ cho hiệu suất ổn định, pin 3010mAh dùng tối ưu, RAM 2GB. ZenFone Go TV ra mắt với 3 phiên bản màu.

