Chiêm ngưỡng Nokia 6 màu trắng tuyệt đẹp sắp ra mắt

Bộ ảnh Nokia 6 màu trắng đã được trang Phonearena đăng tải, sau khi sản phẩm này vừa được liệt kệ tại một trong những trang web bán lẻ trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc và sẽ chính thức được bán vào ngày 11/4 sắp tới. Phiên bản Nokia 6 màu trắng sang trọng khiến nhiều người mê mẩn. Nokia 6 với màu sắc này đã tôn lên đường nét của các chi tiết như cụm camera lẫn logo Nokia hơn so với tùy chọn màu đen. Nổi bật hơn hẳn so với phiên bản màu đen. Viền cạnh màu trắng sắc nét. Mặt trước không khác biệt gì so với các phiên bản màu sắc khác. Phần lưng màu trắng giúp tổng thể thiết bị trông cao cấp và sang trọng hơn. Máy được trang bị bộ đôi camera trước sau lần lượt là 8 MP và 16 MP, pin dung lượng 3.000 mAh. Giá bán cho Nokia 6 màu trắng dự kiến là 1.699 CNY (khoảng 5,6 triệu đồng). Nguồn ảnh:Phonearena, Gizmochina.

