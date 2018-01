Cảnh báo khi mua bộ sạc không dây cho iPhone X của LXORY

Một bộ sạc không dây Lightning chắc chắn được chú ý trong tương lai, bao gồm AirPower của Apple phát hành sắp tới, nhưng không phải vì thế mà tấm sạc mới của LXORY mang đến cách lợi ích tương tự, ít nhất một số cảnh báo sau có thể làm ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của bạn.

Bộ sạc không dây của LXORY có nhiều ưu điểm về thiết kế nhưng cũng có nhiều nhược điểm nghiêm trọng.

Cảnh báo đầu tiên đó là sản lượng điện của mỗi bề mặt sạc chỉ ở mức 5W, tức dưới mức 7,5W mà iPhone X hoặc iPhone 8 hỗ trợ. Có nghĩa là thiết bị của bạn sẽ mất khoảng 50% thời gian để sạc nếu bạn sử dụng bộ sạc không dây thường, hoặc lâu hơn nếu sử dụng cáp và một bộ sạc nhanh.

Bên cạnh đó việc sạc liên tục trên thiết bị cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin, có thể khiến iPhone của bạn sớm bị chậm lại như những gì mà Apple đã xác nhận gần đây.

Sau đó, có một thực tế là bộ sạc của LXORY không phải là một phần trong chương trình Made For iPhone (MFi) của Apple, chứng nhận các phụ kiện từ bên thứ ba để làm việc với iPhone. Nó có thể xuất phát từ việc LXORY không muốn chia sẻ doanh thu cho Apple - vốn thu lợi từ các sản phẩm MFi. Hoặc nó cũng có thể do bộ sạc của LXORY sử dụng các thành phần bên thứ ba và bộ điều khiển sạc có thể làm hỏng smartphone trị giá 1.000 USD của khách hàng. Bất kể đó là lý do gì đi chăng nữa thì người dùng nên cảnh giác, hoặc ít nhất chờ đợi các đánh giá từ cộng đồng Amazon.

Người dùng cần cẩn trọng khi quyết định đầu tư vào bộ sạc không dây của LXORY.

Dĩ nhiên không thể không đánh giá những điểm tốt trong thiết kế của LXORY. Nó cung cấp đầu vào qua cổng USB, USB-C và Lightning - có nghĩa hầu như mọi cáp sạc smartphone hiện nay đều có thể làm việc. Cùng với đó, nó cũng cung cấp cổng USB-A cho công suất không xác định, tính năng sạc không dây cảm ứng tuyệt vời cùng kiểu dáng công nghiệp khá bắt mắt.