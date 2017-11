Các bước thiết lập cần thiết cho một chiếc iPhone X mới toanh

- Trước hết, bạn cần bật thiết bị của mình. Bây giờ sẽ thấy màn hình Xin chào xuất hiện, hoặc có thể ngôn ngữ khác . Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu quá trình thiết lập thiết bị.

Lưu ý: Bạn có tùy chọn bật VoiceOver hoặc Zoom từ màn hình Xin chào nếu bị mù hoặc thị lực thấp.



- Tiếp theo, hãy chọn ngôn ngữ sử dụng, sau đó chọn quốc gia hoặc vùng sinh sống.

- Bây giờ bạn phải kết nối iPhone X vào mạng Wi-Fi, mạng di động hoặc iTunes để kích hoạt và tiếp tục thiết lập thiết bị của mình. Hãy chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn sử dụng hoặc chọn một tùy chọn khác. Sau đó lắp thẻ SIM vào điện thoại của mình.

- Ở bước tiếp theo, bạn sẽ thấy tùy chọn kích hoạt Location Services để cho phép ứng dụng như Find My Friends hoặc Maps truy cập vị trí của mình.

- Lúc này bạn sẽ có tùy chọn thiết lập Face ID. Với tính năng này, bạn có thể mở khóa thiết bị và xác thực việc mua hàng, đăng nhập vào ứng dụng bằng khuôn mặt của mình. Bạn cũng sẽ phải đặt mật mã 6 chữ số để cung cấp lớp bảo vệ bổ sung. Nếu muốn mật mã gồm 4 chữ số, bạn hãy nhấp vào Passcode Options.

- Trong trường hợp có bản sao lưu iCloud, iTunes hoặc thiết bị Android, bạn có thể khôi phục hoặc chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới. Tùy theo tình huống mà bạn chọn giải pháp khôi phục mong muốn, nhưng nội dung bài viết sẽ không đề cập. Nếu không có thiết bị hoặc bản sao lưu khác, bạn hãy chạm vào Set Up as New iPhone để thiết lập thiết bị như mới.

- Lúc này bạn hãy đăng nhập bằng Apple ID của mình và thiết lập iCloud Drive, sau đó bạn cần nhập Apple ID và mật khẩu đăng nhập. Bây giờ bạn có thể khôi phục lại Apple ID hoặc mật khẩu, tạo Apple ID mới hoặc thiết lập nó sau. Sau đó bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện với thiết bị iOS. Nếu đã đăng nhập bằng Apple ID, bạn có thể thiết lập iCloud Drive, Apple Pay và iCloud Keychain.

- Bây giờ bạn có thể thiết lập Siri. Bạn phải nói một số cụm từ để Siri có thể nhận biết giọng nói của mình.

- Tiếp theo bạn có thể chọn cài đặt cho phân tích ứng dụng và True Tone. Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin với các nhà phát triển ứng dụng nếu muốn.

- Chạm vào Get Started để hoàn tất quá trình và bắt đầu sử dụng thiết bị của mình.