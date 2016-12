Bóc mẽ những hình ảnh rùng rợn trong phim bom tấn Hollywood

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, hầu hết các bộ phim bom tấn Hollywood đều sử dụng công nghệ cao để tạo nên những hình ảnh bắt mắt nhất cho người xem. Ảnh: Hypable. Để tạo ra các nhân vật chân thực nhất có thể, đạo diễn Duncan Jones đã áp dụng công nghệ motion capture (gọi tắt là MoCap) trong bom tấn Warcraft. Ảnh: ElleMan. MoCap là quá trình ghi lại mọi chuyển động của vật thể, con người rồi đưa qua máy tính xử lý. Trong phim, MoCap được sử dụng chủ yếu trong các hoạt động của diễn viên. Ảnh: Grunge. MoCap có thể tạo ra những màn biểu diễn khác thường mà bị hạn chế bởi khả năng của diễn viên. Kỹ thuật MoCap cũng từng được sử dụng trong phim Avatar và Rise of the Planet of the Apes. Ảnh: The Telegraph. CGI là một trong những công nghệ tạo kỹ xảo điện ảnh tiên tiến nhất hiện nay. Đây là một ứng dụng của đồ họa máy tính nhằm tạo ra hình ảnh trong phim. Ảnh: Digital Synopsis. Quái vật hung tợn Godzilla trong bom tấn Người sắt cũng là một sản phẩm hoàn hảo của kỹ xảo CGI. Ảnh: Bug Martini. Cơn bão trong Mad Max: Fury Road hiện lên chân thực cũng là kết quả của công nghệ điện ảnh CGI. Ảnh: BuzzFeed Ma Trận (1999) là bộ phim đầu tiên sử dụng kĩ xảo "Bullet Time". Công nghệ này cho phép nhà làm phim quay một cảnh quay chậm nhưng camera vẫn có thể di chuyển xung quanh với vận tốc bình thường. Ảnh: Film. Bom tấn "Cậu bé rừng xanh" (2016) được quay hoàn toàn bên trong trường quay ở Los Angeles, sau đó được xử lý bằng công nghệ vi tính. Ảnh: Youtube. Thật bất ngờ khi Neel Sethi là diễn viên người thật duy nhất đóng trong phim. Ảnh: Bilutv.

