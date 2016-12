"Bóc mẽ" chiêu trò quảng cáo hút người dùng của Apple

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy những đại lý của của Apple chỉ tập trung bày bán mặt hàng của hãng. Chiến lược này giúp nhân viên cửa hàng của Apple có được thông tin đầy đủ nhất về sản phẩm. Ảnh: Inc. Nhờ chiêu trò quảng cáo của Apple, mọi khách đến cửa hàng đều nhanh chóng nắm được thông tin đầy đủ nhất cho từng sản phẩm muốn mua. Ảnh: The Bubble. Còn nhớ Steve Jobs, CEO của tập đoàn Apple được biết đến với hình ảnh một lãnh đạo có tài, nhiệt tình và thân thiện. Việc xây dựng một hình ảnh đẹp về CEO chắc hẳn là một chiến lược marketing độc đáo của Apple. Ảnh: Business Insider. Trên mạng luôn xuất hiện những bài viết về chuyện Apple bị rò rỉ thông tin về sản phẩm mới hay những kế hoạch của hãng. Dù chỉ là tin đồn nhưng mọi thông tin đều khiến người dùng chú ý. Ảnh: Cnet. Cùng với sức mạnh của truyền thông, Apple đã khiến khách hàng luôn có cảm giác hấp dẫn và chờ đợi để mua sản phẩm. Ảnh: Fab Newz. Bán hàng tại trường học cũng là một trong những trò quảng cáo sản phẩm của hãng. Thông qua việc bán sản phẩm cho các trường đại học, vô hình chung mọi sinh viên đều có thể làm quen với sản phẩm của Apple mà không bị gò bó. Ảnh: TabTimes. Sau một tuần chính thức công bố sản phẩm mới, Apple cho biết iPhone 7 Plus cháy hàng và không đủ cung cấp trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Phone Arena. Sau một tuần chính thức công bố sản phẩm mới, Apple cho biết iPhone 7 Plus cháy hàng và không đủ cung cấp trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Phone Arena. Tương tự, khi iPhone 5S ra mắt, Apple cũng từng thông báo nhiều cửa hàng bán lâm vào tình trạng khan hiếm iPhone 5S phiên bản màu vàng. Ảnh: Cnet. Điều này có vẻ như vô lý bởi iPhone 5S không phải làm từ vàng thật mà được làm từ loại nhôm oxit hóa anot (anodize) màu vàng. Nhiều khả năng đó chỉ là một chiêu marketing của Táo khuyết. Ảnh: BI.

