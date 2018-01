Bộ ba iPhone 2017 sẽ nhanh hết “hot” vào năm nay

Trước quan điểm của nhiều nhà phân tích cho rằng các phiên bản iPhone 2017 đang được bán rất “chạy”, nhiều nhà cung ứng lại đưa ra nhận định trái chiều. Thông tin từ các nhà cung cấp được đánh giá là có tính thực tế hơn bởi họ có cái nhìn gần với thị trường hơn. Theo các nhà cung ứng, trong quý 1 năm 2018, đơn hàng của Apple với các nhà cung cấp linh kiện đã giảm từ 15% lên 30% so với quý 4 năm ngoái.



Các chuyên gia cho rằng lượng đơn đặt hàng với chuỗi cung ứng thấp hơn là do các yếu tố theo mùa như kỳ nghỉ tết. Trong khi đó, một nguyên nhân khác được đưa ra là do tốc độ bán ì ạch của iPhone 8/ iPhone 8 Plus đã kéo doanh số bán iPhone X giảm theo. Trên thực tế, cặp iPhone 8 đã có doanh số giảm kể từ cuối năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến.

Các nhà cung cấp các bộ phận khác như mô – đun (module) cảm biến 3D, camera, chip nhớ hiện đã giảm lượng hàng tồn kho để ngăn ngừa các tác động tiêu cực khi Apple giảm số lượng đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, những nhận định trái chiều bên trên mới chỉ là giả thiết. Mọi nghi vấn sẽ được giải đáp vào ngày 01/02 tới khi Apple chính thức công bố báo cáo lợi nhuận của mình trong quý 1 năm 2018 (thời gian từ tháng 10 – 12/2017).