Apple quyết định sẽ không có iPhone 11

Theo các nhà phân tích của Guggenheim Securities, Apple có thể sẽ đổi quy tắc đặt tên các mẫu điện thoại mới. Cụ thể, táo khuyết sẽ dùng tên iPhone X cho dòng sản phẩm cao cấp. Với các mẫu iPhone còn lại, Apple đơn giản chỉ gọi chúng là iPhone mà không hề kèm theo bất kỳ con số nào.

Những tin đồn cho thấy sẽ có 3 chiếc iPhone ra mắt trong tháng 9. Trong đó bao gồm chiếc iPhone màn OLED 5.8 kế nhiệm iPhone X, một chiếc điện thoại OLED khác có màn hình 6.2 inch, cuối cùng là phiên bản 6.1 inch sử dụng màn LCD giá rẻ.

Theo Guggenheim Securities, 2 chiếc iPhone màn OLED có thể được biết tới với tên gọi iPhone X và iPhone X Plus. Để phân biệt với mẫu máy của năm ngoái, Apple có thể gọi máy là iPhone X New, iPhone X2 hoặc iPhone X 2018. Trong khi đó, mẫu iPhone 6.1 inch sẽ đơn giản được gọi là iPhone, iPhone New hoặc iPhone 2018.

Quy tắc này được suy luận dựa trên những gì táo khuyết đã làm với những chiếc iPad. Từng có rất nhiều thương hiệu iPad tồn tại như iPad Air, iPad, iPad mini. Cuối cùng, Apple đã đơn giản hóa tất cả và chỉ giữ lại 2 dòng máy duy nhất iPad New và iPad Pro.

Trước đó, Apple đã từng thay đổi quy tắc đặt tên với việc loại bỏ chữ “S” và thay bằng dòng “Plus”.