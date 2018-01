Apple gợi ý việc điều tiết pin không ảnh hưởng đến iPhone X và 8

Điều này đã được chứng minh trong bản iOS 11.3 mà Apple vừa phát hành cho các nhà phát triển, nơi người dùng nhận được tính năng pin mới - vốn là điểm nhấn khiến iPhone cũ chậm lại. Bên cạnh đó, thông báo của Apple cũng đi kèm một số tin vui dành cho người dùng iPhone X và 8.

iOS 11.3 hiện đã được Apple phát hành cho các thành viên nhà phát triển.

Hãy nhìn vào phần Batteries and Performance trong thông báo của Apple. Thứ nhất, Apple đề cập đến tính năng sức khỏe mới của pin. Trong bài phỏng vấn gần đây, Cook cho biết iOS 11.3 bổ sung thêm các tính năng mới để hiển thị tình trạng pin và đề nghị nếu pin cần được bảo dưỡng. Chúng có thể được tìm thấy trong phần Settings > Battery và có sẵn cho iPhone 6 trở lên.

Sau đó liên quan đến phần chuyển đổi việc điều chỉnh hiệu suất pin, cũng là tính năng mà Cook giải thích trong cùng một cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng người dùng có thể bật/tắt tính năng quản lý năng lượng tự động mà Apple đã lần đầu tiên đưa vào trong iOS 10.2.1. Tính năng này có thể được tìm thấy trong phần Settings > Battery và có sẵn cho iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Như đã thấy, ông Cook không đề cập đến iPhone X và 8, vốn cũng có menu sức khỏe của pin nhưng không phải được dùng để bật hiệu suất. Điều đó có nghĩa iPhone 8 và X không bị ảnh hưởng?

Trong tương lai iPhone X, 8 và 8 Plus sẽ không bị giảm hiệu suất khi pin suy thoái?

Trong thực tế còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, đặc biệt khi Apple không giải thích điều gì sẽ xảy ra khi pin iPhone X và 8 sẽ xấu đi. Hiện nay 2 điện thoại còn quá mới để cho thấy bất kỳ dấu hiệu lão hóa pin. Thứ hai, Apple có thể đã chưa chú ý đến điều này.

Được biết, vào cuối tháng 12 năm ngoái Apple đã gửi bức thư xin lỗi, giải thích toàn bộ sự suy thoái của iPhone nhưng cũng thông báo rằng chương trình đã thành công đến mức công ty sẽ mở rộng chương trình với iPhone 7 và 7 Plus.

Mặc dù vậy, phản hồi của khách hàng đối với hành động của Apple đã khiến công ty phải đau đầu thực hiện giải quyết, bao gồm cả giảm giá pin thay thế.