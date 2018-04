Apple giảm 1,3 triệu đồng giá thay pin cho hàng loạt mẫu iPhone

Theo báo cáo gửi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Công ty TNHH Apple Việt Nam cho biết đã giải thích công khải vụ việc “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”. Nhằm khắc phục sự cố, công ty đã nâng cấp hệ điều hành iOS 11.3 cho phép người dùng lựa chọn tắt chức năng quản lý năng lượng nhằm chống tắt nguồn đột ngột.

Ảnh: Know Your Mobile

Bên cạnh đó, Apple Vietnam LLC cam kết triển khai Chương trình giảm giá dịch vụ thay thế pin hết hạn bảo hành. Theo đó, chương trình này được áp dụng cho các đời máy iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thời gian thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 31/12.