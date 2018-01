Apple đang “chăn” khách hàng ngay cả khi đã giảm giá thay pin iPhone?

Nói cách khác, dù có giảm giá thay pin, Apple vẫn không hề lỗ một xu nào.



Theo TheInvestor, chỉ mới cách đây gần 2 tuần, Apple đã thừa nhận làm chậm iPhone để ngăn máy sập nguồn. Rất nhanh chóng, Apple đã vấp phải làn sóng phản đối và tẩy chay gay gắt từ cộng đồng người dùng. Mặc dù công ty không thừa nhận cố tình gây ra vụ việc nhưng hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Apple cuối cùng đã công bố mức giá thay thế pin ưu đãi, giảm tới gần 50 USD từ mức 79 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) xuống 29 USD (650 ngàn đồng) cho người dùng muốn thay pin cũ sang pin mới để cải thiện hiệu suất iPhone cũ.

Tại Việt Nam, Apple cũng cung cấp dịch vụ thay thế pin chính hãng cho iPhone đời cũ từ tháng 1 đến tháng 12/2018 với mức giá ưu đãi trên. Tất nhiên, giá ưu đãi chỉ áp dụng cho một số model như iPhone 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus, iPhone SE. Riêng các model thấp hơn vẫn duy trì giá 79 USD như cũ.

Giới truyền thông cáo buộc, mức giá được Apple gọi là ưu đãi có thể chưa phải là "giảm giá" theo đúng nghĩa, nếu xét về giá pin so với nhiều mẫu smartphone khác trên thị trường.

Các model như Galaxy S7 và S8 của Samsung hiện có mức giá thay thế pin là 33 USD và 37,6 USD. Trong khi các model như LG G6 và Huawei P9 có mức giá thay thế dao động từ 27,7 USD và 32,9 USD. Thậm chí với model LG G5 ra mắt cách đây hơn 2 năm, mức giá thay thế pin hiện chỉ còn 10,3 USD. Tất cả mức giá thay thế trên đều bao gồm tiền công.

Trong khi đó, dung lượng pin trên các mẫu iPhone đa số có dung lượng khá thấp. Đơn cử như iPhone 6s và iPhone 7 có dung lượng pin chỉ là 1.750 mAh và 1.950 mAh. Những con số này gần như khó có thể cạnh tranh với viên pin 3.000 mAh của Galaxy S8 hay 3.300 mAh của LG G6.

Một quan chức trong ngành sản xuất pin tiết lộ với tờ ETNews của Hàn Quốc: "Tất cả smartphone hàng đầu của Samsung, LG và Apple đều sử dụng loại pin cao cấp nhất trên thị trường. Vậy nên chẳng có lý do gì lại tồn tại sự chênh lệch về giá cả. Dù rằng, việc thay thế pin trên iPhone có thể phức tạp hơn…Tuy nhiên thật khó hiểu khi chi phí thay thế pin của Apple lại quá cao đến vậy".

Tại thị trường Hàn Quốc, Apple công bố sẽ giảm chi phí thay pin từ 100 ngàn Won (94 USD) xuống chỉ còn 34 ngàn Won (31,96 USD) trong suốt năm nay. Tuy nhiên giới phân tích chỉ ra, Apple gần như chẳng lỗ một xu nào ngay cả khi giảm giá và theo tiết lộ mức giá thực của mỗi viên pin iPhone chỉ tầm 10 USD?!

Một vị giám đốc từ một hãng sản xuất smartphone chia sẻ: "34 ngàn Won vẫn là một mức giá quá cao. Apple nói rằng, họ đã giảm giá vì người tiêu dùng nhưng có lẽ, mức giá được cho là giảm đó chẳng có ý nghĩa gì khi tính đến chi phí tiền công và linh kiện".

Apple chi nhánh Hàn Quốc hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin trên.