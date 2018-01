Apple bắt đầu cho đổi iPhone 6 Plus hỏng lấy iPhone 6s Plus mới

iPhone 6 Plus (ảnh Tech Radar)

Một tài liệu nội bộ cũ đã tiết lộ rằng Apple không còn sản xuất iPhone 6 Plus nữa, nên những linh kiện dùng để thay thế cho các máy bị hỏng hầu như không còn. Ngay cả những viên pin dùng để thay thế cho các máy iPhone 6 trong chương trình giảm giá pin đang được thực hiện cũng đã hết sạch. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã phải ra về “tay trắng” khi tới các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple.

Hai ngày trước, hai phóng viên của hãng CNBC cũng đã phản ánh rằng họ không thể thay pin mới cho chiếc iPhone 6 của mình, vì cả Apple Store và Best Buy ở New York đều đã hết hàng. Cửa hàng Apple tại địa chỉ số 14 Street dự kiến sẽ bổ sung lượng pin mới sau hai tuần nữa.

Với nhu cầu rất lớn đối với pin iPhone 6 và iPhone 6 Plus, Apple có thể sẽ phải khởi động lại dây chuyền sản xuất. Việc này có thể mất một thời gian.

iPhone 6s Plus (ảnh PC World)

Trở lại với chương trình đổi iPhone 6 Plus hỏng lấy iPhone 6s. Điều kiện để áp dụng là các máy iPhone 6 Plus phải còn hạn bảo hành. Người dùng cần mang điện thoại đến các Trung tâm ủy quyền của Apple để kiểm tra xem có thuộc diện được đổi máy mới hay không. Cũng nằm trong điều kiện được đổi máy là iPhone của khách hàng phải hỏng main, cổng Lightning hoặc một linh kiện nào đó không dễ dàng thay thế.

Việc được “đổi ngang” sẽ rất có lợi cho người dùng, bởi iPhone 6s Plus có cấu hình mạnh mẽ hơn hẳn so với iPhone 6 Plus. Trong khi iPhone 6 Plus có chip A8 với CPU lõi kép xung nhịp 1,4 GHz thì iPhone 6s Plus chạy chip A9 với CPU lõi kép xung nhịp 1,84 GHz. Ngoài ra, RAM của iPhone 6s Plus được tăng gấp đôi lên thành 2 GB, và máy ảnh được nâng cấp lên 12 MP (sau) và 5 MP (trước) so với mức 8 MP và 1,5 MP của iPhone 6 Plus.

Vì chương trình đổi máy hỏng được thực hiện trên toàn cầu nên người dùng Việt Nam sẽ sớm được áp dụng. Tuy nhiên, chương trình chỉ kéo dài đến hết tháng Ba nên người dùng cần nhanh chóng mang điện thoại đến các trung tâm bảo hành ủy quyền ngay khi nhận được thông báo chính thức.