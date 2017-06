Ảnh thực tế Galaxy J7 Pro sắp bán tại Việt Nam

Samsung vừa bổ sung vào nhóm điện thoại tầm trung model mang tên Galaxy J7 Pro. Máy sẽ lên kệ trong tháng 7 tại Việt Nam với giá 7 triệu đồng. Về thiết kế, Galaxy J7 Pro có thân kim loại nguyên khối, bề ngoài khá giống với Galaxy S7 và S8, nhưng không có màn hình cong tràn cạnh, thay vào đó là mặt kính 2,5 D. Máy có kích thước lên đến 5,5 inch, công nghệ hiển thị SuperAMOLED, độ phân giải Full HD. Mặt lưng của Galaxy J7 Pro khá lạ mắt khi hai dải antena được làm cong. Máy có độ dày vừa phải, các chi tiết liền mạch, gọn gàng. Cạnh dưới có cổng sạc và giắc âm thanh, dải loa được dời sang cạnh bên. Cạnh trên không có cổng hồng ngoại lẫn mic ghi âm. Cụm camera phẳng, không lồi lên so với thân máy. Tính năng màn hình khoá luôn bật (Always On) và cảm biến vân tay cũng được tích hợp trên smartphone này. Samsung cũng trang bị mức cấu hình tốt cho Galaxy J7 Pro với chip 8 nhân tốc độ 1,6 GHz, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB, pin 3.600 mAh, khả năng kết nối 4G/LTE Cat6. Máy chạy hệ điều hành Android 7 Nougat, có thêm các tính năng đặc biệt như thư mục bảo mật riêng, "nhân bản" ứng dụng như Facebook, Messenger... để dùng đồng thời 2 tài khoản. Máy sở hữu hai camera trước và sau cùng ở độ phân giải 13 MP. Camera sau có khẩu độ f/1.7 giúp chụp thiếu sáng tốt hơn. Máy ảnh trước khẩu độ ở mức f/1.9.

