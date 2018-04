Ảnh Samsung Galaxy S9 phiên bản dành riêng cho fan của F1

Samsung Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus Red Bull Ring chỉ có bản đen bóng cùng logo ở mặt lưng. Giao diện trên Galaxy S9 Redbull Ring được thiết kế với cảm hứng từ đường đua xe công thức một. Các biểu tượng cùng hình nền ở màn hình Always On Display được thay đổi thành hình ảnh các xe đua.Galaxy S9 Red Bull Ring Edition cũng cho phép người dùng truy cập nội dung video Grand Prix từ kênh thể thao Ziggo của Hà Lan. Hàng tuần, những hình ảnh và biểu tượng mới nhất về những chiếc xe đua sẽ liên tục được cập nhật và gửi về máy. Ngoài ra, máy không có gì khác biệt về thiết kế hay cấu hình so với những chiếc Galaxy S9, S9+ bản tiêu chuẩn. Khách hàng khi mua Galaxy S9 hoặc S9 Plus Red Bull Ring và đăng kí sử dụng nhà mạng Vondafone sẽ nhận được hai vé xem cuộc đua công thức một sắp tới tại Áo. Phiên bản giới hạn này đã có mặt trên trang web của Vodafone Hà Lan và sẽ được bán ra từ 16/4-27/5.

