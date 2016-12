9 phần mềm chỉnh sửa ảnh tốt nhất 2016

Serif Affinity Photo là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho máy tính Mac. Phần mềm mang đến bộ công cụ mạnh mẽ và nâng cao nhưng vẫn giữ được giao diện và cách dùng đơn giản. Ảnh: Techradar. Capture One Pro là một phần mềm chuyển đổi và chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số cho phép các nhiếp ảnh gia tiết kiệm thời gian trong việc tạo những bức ảnh với nhiều màu sắc và chi tiết. Ảnh: Youtube. Phiên bản mới nhất Capture One 9 tập trung cải thiện các tính năng có sẵn về quản lý và nâng cao một số tính năng trong việc chỉnh sửa hình ảnh. Ảnh: Techradar. Với Adobe Photoshop Elements 15, người dùng dễ dàng làm văn bản ảnh, tạo hiệu ứng hội họa, ảnh nghệ thuật và khung hình tủy chỉnh. Ảnh: Techradar. Sự xuất hiện của phần mềm chỉnh ảnh MacPhun Luminar 1.0 giúp bạn tạo ra những bức ảnh đẹp nhất có thể. Người dùng chỉ cần nhấp chuột là một loạt các mẫu thiết kế đẹp mắt xuất hiện. Ảnh: Techradar. MacPhun Creative Kit 2016 là bộ công cụ chỉnh sửa ảnh làm cho những bức ảnh trở nên sáng sủa và đầy ấn tượng. Phần mềm gồm 6 ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ cùng 500 công cụ sáng tạo, dễ dàng sử dụng. Ảnh: Techradar. Phiên bản ON1 Photo 10 bao gồm các công cụ cần thiết để quản lý và chỉnh sửa ảnh. Người dùng có thể cải thiện bức ảnh chân dung, thêm hiệu ứng cho ảnh, thay đổi kích thước để in. Ảnh: Techradar. Corel PaintShop Pro X8 bao gồm các modun chụp, tạo, chỉnh sửa hình ảnh, quản lý, chia sẻ hình ảnh cũng như tạo trình chiếu với video độ nét cao. Ảnh: Techradar. DxO Optics Pro 10 là phần mềm cải thiện chất lượng hình ảnh tốt nhất dành cho cả hai hệ điều hành Window và Mac. Nó thích nghi đặc biệt với các thiết bị và tự động các chỉnh sửa hình ảnh mà người dùng cung cấp. Ảnh: Techradar. Ưu điểm của Cyberlink PhotoDirector 6 Ultra là công cụ chỉnh sửa ảnh được sắp xếp hợp lý. Người dùng tìm và chỉnh sửa hình ảnh một cách nhanh chóng. Ảnh: Techradar.

