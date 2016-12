9 dự đoán không tưởng về tương lai của robot

Theo dự đoán trên trang công nghệ Zdnet, năm 2018, robot sẽ được sử dụng nhiều hơn trong thương mại điện tử. Các doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thông robot phụ vụ trong kho hàng. Ảnh: Guardian Liberty. Đến năm 2019, robot sẽ thực hiện vai trò của giám đốc điều hành của doanh nghiệp. Tỷ lệ này sẽ lên tới 30%. Ảnh: TecHandle. Năm 2019, các cơ quan chính phủ bắt đầu thực hiện các quy định cụ thể về robot nhằm bảo vệ các mối quan tâm về an ninh và trật tự xã hội. Ảnh: Ecoble. Cũng đến năm 2019, 35% các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực y tế, tài nguyên sẽ sử dụng robot tự động hóa. Ảnh: Chill Out Point. Năm 2020, khoảng 35% công việc do con người thực hiện ngày nay được thay thế bởi robot. Khả năng nghề bảo vệ sẽ bị robot thay thế tới 84%. Chỉ cần sạc pin và dùng máy tính là robot có thể hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên an ninh. Ảnh: Forbes. Do vấn đề nhiễm phóng xạ, nhiều khả năng 85% các kỹ sư vận hành hành nhà máy năng lượng hạt nhân sẽ bị robot thay thế. Ảnh: Salon. Trọng tài có thể gặp nhiều phàn nàn của người hâm mộ thể thao khi có những sai sót trong khi điều khiển trận đấu. Do đó, rất có thể công việc này sẽ bị thay thế bởi robot. Ảnh: SportTechie. Tới năm 2030, robot siêu vi sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế ảo từ trong chính hệ thống thần kinh. Nói cách khác, robot siêu vi sẽ kết nối não bộ con người lên internet. Ảnh: Cnet. Năm 2040, làn sóng robot có thể xuất hiện trong tương lai. Nhiều chuyên gia cảnh báo sẽ có những vụ tấn công bằng robot khu chúng bị can thiệp và biến thành cỗ máy đánh bom tự sát. Ảnh: 4Cast.

