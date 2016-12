7 ứng dụng cực vui cho đêm giao thừa

New Year Countdown là một trong những ứng dụng đêm giao thừa hay nhất được nhiều người ưa dùng. Ứng dụng sở hữu các hình nền động với các bối cảnh pháo hoa bắt mắt. Tất cả được thiết kế dưới đồ họa 3D mang đến không khí hồi hộp, tưng bừng năm mới. Ảnh: Uswitch. Điểm nhấn tạo nên ấn tượng của New Year Countdown nằm ở tính năng đếm ngược thời gian đến đêm giao thừa. New Year Countdown sẽ cho bạn những bất ngờ thú vị khi đếm từng giờ, từng phút, từng giây tới đêm giao thừa. Ảnh: Tinhte. Để cơ thể không bị ngập trong rượu, bạn có thể dùng ứng dụng AlcoDroid Alcohol Tracker. Ứng dụng cho bạn biết đã uống bao nhiêu ly rượu và mức độ báo động đỏ là bao nhiêu. Ảnh: Technology. Ngoài AlcoDroid Alcohol Tracker, bạn có thể sử dụng Drinkaware. Drinkaware là ứng dụng miễn phí giúp bạn theo dõi lượng cồn đã tiêu thụ trong ngày. Ảnh: Uswitch. Với ứng dụng Waterford Clinkclink, khi hai chiếc iPhone đụng vào nhau màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh ly sâm panh sống động kèm lời chúc mừng năm mới. Ảnh: Creativity Online. Mục đích của ứng dụng IFTTT là kết nối hoạt động của các ứng dụng với nhau thành một hành động có nghĩa. Ảnh: Digital Royalty. Theo đó, IFTTT cho phép bạn lên lịch trình gửi tất cả thông điệp mừng năm mới tới mọi người vào đúng lúc giao thừa. Ảnh: Uswitch. Hấp dẫn nhất trong loạt ứng dụng năm mới là khung ảnh. Với New Year Photo Frames 2017, bạn sẽ có những bức ảnh với khung hình tuyệt đẹp, đáng yêu. Ảnh: Uswitch. New Year Fireworks sẽ cho bạn màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Tùy theo sở thích, bạn có thể đặt các phần hiệu ứng âm thanh, pháo hoa, sao sáng, màu sắc cũng như thời gian pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Ảnh: APKPure.

