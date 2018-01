6 thiết bị Apple tuyệt đối không nên mua năm 2018

iPhone SE: iPhone SE có màn nâng cấp dung lượng lưu trữ hồi tháng 3 nhưng đáng buồn là các nhà bán lẻ tại Việt Nam không quan tâm đến sản phẩm này. Hiện tại, iPhone SE cũng đã dừng bán dưới dạng hàng chính hãng. Bạn chỉ có thể mua nó ở các cửa hàng xách tay, chủ yếu là máy qua sử dụng và máy khóa mạng. iPhone SE vẫn là chiếc máy có cấu hình mạnh trong tầm giá nhưng tốt nhất bạn nên đợi một chiếc iPhone SE 2, có thể ra mắt trong năm nay. MacBook Air: Từng là laptop mỏng và nhẹ nhất của Apple nhưng danh hiệu này đã bị thay thế bởi MacBook 12 inch. Air không có nâng cấp đáng kể từ năm 2015 và tin đồn nó bị khai tử vẫn luôn hiện hữu. MacBook 12 inch vừa gọn, mỏng hơn, lại có màn hình Retina trong khi nếu muốn một sản phẩm mạnh mẽ hơn, MacBook Pro là lựa chọn sáng giá. iPod touch: Giống MacBook Air, iPod không được nâng cấp đáng kể từ năm 2015. So với các thiết bị tiêu chuẩn hiện nay, nó phần nào đã lỗi thời. Câu hỏi đặt ra là khi nào Apple khai tử thiết bị này bởi tất cả những việc nó làm được, iPhone đều có thể đáp ứng tốt. Cáp Lightning: Nếu iPhone, iPad tuyệt vời bao nhiêu thì cáp Lightning dở tệ bấy nhiêu. Dưới vô vàn chỉ trích của người dùng, Apple vẫn không chịu nâng cấp sản phẩm này. Có thể, đây là chiêu bài hút máu của Apple bởi với những sợi cáp nhanh hỏng này, người dùng phải liên tục bỏ tiền mua cáp mới. Tại Việt Nam, những sợi cáp Lightning chính hãng có giá lên đến 500.000 đồng. Bạn hoàn toàn có thể tìm mua những mẫu cáp chất lượng hơn nhiều, vẫn đạt chuẩn MFI (made for iPhone) từ Anker hay Energizer với giá khoảng 300.000 đồng. iPad mini: Với việc iPhone có kích thước màn hình ngày càng lớn, sự tồn tại của iPad mini không mang nhiều ý nghĩa. Apple có vẻ cũng nhận ra điều này khi hãng khá lười nâng cấp iPad mini so với các mẫu màn hình lớn. Hiện Apple muốn định hướng iPad như một sản phẩm thay thế laptop truyền thống. iPad mini rõ ràng không đáp ứng được tiêu chí này. Smart Battery Case: Vừa xấu, đắt (khoảng 3 triệu), lại chỉ có dung lượng 2.000 mAh, thật khó hình dung chuyện có những người sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm này.

