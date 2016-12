6 đối thủ đáng gờm của Samsung Galaxy S8 trong năm 2017

Cũng như Samsung, 2017 là một đầy thách thức của Apple sau một năm đầy thất vọng về thiết kế. Cùng với việc kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi dòng điện thoại iPhone, đây là lý do khiến nhà Táo quyết tâm hoàn thiện chiếc iPhone 8 vượt trội về mọi mặt. Ảnh: Concept Phones. Nhiều tin đồn cho thấy iPhone 8 sẽ sở hữu màn hình OLED cong, camera kép kèm ống kính 3D và được trang bị công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Techtoy Reviews. Có thể ít người biết tới hai chiếc điện thoại Pixel và Pixel XL của Google nhưng thực tế bộ đôi rất được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: GSMArena. Do đó, sự xuất hiện của Google Pixel 2 trong năm 2017 hứa hẹn là một đối thủ đáng gờm của Samsung Galaxy S8. Ảnh: Tenovi. Theo nguồn tin từ Hàn Quốc. LG sẽ đẩy nhanh tiến độ để cho ra mắt chiếc điện thoại siêu khủng LG G6 sớm hơn so với đối thủ Galaxy S8. Ảnh: Ibtimes. LG G6 sẽ không sử dụng thiết kế module để tăng cường khả năng chống nước và trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 835 với bộ nhớ RAM lên tới 6GB. Ảnh: Ibtimes. Từng là tên tuổi chiếm lĩnh thị trường di động trong suốt một thập kỷ nên sự trở lại của Nokia trong năm 2017 chắc chắn sẽ sở hữu một lượng khách hàng trung thành khá đông đảo. Ảnh: Weibo. Những smartphone mới của Nokia như Nokia C1, Nokia P, Nokia D1C, Nokia Z2 Plus hứa hẹn sẽ tạo nên một điều bất ngờ lớn. Ảnh: Weibo. Dòng điện thoại OnePlus đánh vào nhược điểm giá cả của Samsung Galaxy S8. Chiếc điện thoại mỏng, thời trang, được gia công tốt và cấu hình khủng giúp OnePlus ngày càng chiếm được lòng của người dùng.

Vì vậy, OnePlus 5 phiên bản 2017 đủ sức cạnh tranh với siêu phẩm của Samsung. Ảnh: ipadair3. Những thất bại liên tục của smartphone về doanh thu trong nhiều năm khiến HTC cần có một sản phẩm thực sự nổi bật để vực dậy công ty, và đó chính là HTC Ocean. Ảnh: Droid-life. Tin đồn cho thấy HTC Ocean hội tụ nhiều công nghệ đỉnh cao như chip Snapdragon 821, RAM 4GB, cổng kết nối USB Type-C và cụm camera kép. Ảnh: Phone Arena.

