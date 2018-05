5 smartphone tầm trung màn hình tràn viền dưới 5 triệu

Xiaomi Redmi Note 5 Pro (4.99 triệu đồng): Đây là smartphone được đánh giá là “không có đối thủ” trong phân khúc dưới 5 triệu. Thiết bị sở hữu thiết kế vỏ kim loại nguyên khối với cụm camera kép thời thượng, màn hình tràn viền siêu mỏng cùng chip xử lý mạnh mẽ. Xiaomi Redmi Note 5 Pro sở hữu nhiều tính năng “đáng tiền” như: Con chip Snapdragon 636 tám nhân tốc độ 1.8GHz mới nhất của Qualcomm, đồ họa Adreno 509, RAM 4GB với bộ nhớ trong lên tới 64GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng cùng viên pin dung lượng lên tới 4000 mAh. Thiết bị được Xiaomi trang bị màn hình 5,99 inch độ phân giải Full HD+ (1080 x 2160 pixel) và sử dụng tỷ lệ 18:9 tiêu chuẩn trên các loại smartphone màn hình tràn viền hiện nay. Tính năng chụp hình cũng được Xiaomi đầu tư mạnh mẽ cho Redmi Note 5 Pro với cụm camera kép 12 megapixel + 5 megapixel với khẩu độ f/2.2 và f/2.0 ương ứng. Camera mặt trước 20 megapixel, được hỗ trợ đèn flash LED và tất nhiên cũng kiêm luôn chức năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa thiết bị Face Unlock. Cả camera trước và sau của máy đều hỗ trợ chụp xóa phông với công nghệ AI. Máy hỗ trợ kết nối microUSB, jack tai nghe 3.5mm, cổng hồng ngoại, chạy MIUI 9 trên nền Android 7.1.1 Nougat và có 4 lựa chọn màu sắc gồm: đen, vàng, vàng hồng và xanh lam. Bên cạnh Redmi Note 5 Pro, Xiaomi còn cung ra bản rút gọn mang tên Redmi Note 5 (hay còn gọi là Redmi 5 Plus) với giá chỉ 4 triệu đồng. Xiaomi Redmi Note 5 không chỉ có thiết kế tương tự như Redmi Note 5 Pro mà màn hình cũng tương tự, nhưng cấu hình phần cứng đã thay đổi với con chip Snapdragon 625 tám nhân tốc độ 2.0GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong cũng giảm còn 32GB nhưng tin vui là viên pin vẫn còn dung lượng 4.000mAh. Camera trên Redmi Note 5 chỉ có một camera đơn 12 megapxiel khẩu độ f/2.0, camera trước chỉ còn 5 megapixel nhưng vẫn có đèn flash LED trợ sáng, jack tai nghe 3.5mm và cổng hồng ngoại. Các tính năng và kết nối khác thì tương tự Redmi Note 5 Pro. Honor 9 Lite (4.29 triệu đồng): Đây chính là phiên bản rút gọn của chiếc Honor 9 cận cao cấp, nhưng máy vẫn được duy trì nhiều tính năng ấn tượng bao gồm: Thiết kế khung kim loại với hai mặt kính cong 2.5D, màn hình tràn viền và có bốn tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, xám, đen và trắng. Đặc biệt phiên bản màu xanh dương của Honor 9 Lite rất nổi bật và được đánh giá là chiếc điện thoại tầm trung có thiết kế mặt kính đẹp nhất hiện nay. Máy sở hữu màn hình 5,65 inch, độ phân giải Full HD+ với tỷ lệ màn hình 18:9 cùng thiết kế viền mỏng theo trào lưu hiện nay. Bên trong, Honor 9 Lite tích hợp sẵn chip xử lý Kirin 659, đồ họa Mali-T830 MP2, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD và đi kèm viên pin dung lượng 3.000 mAh không hỗ trợ sạc nhanh. Đặc biệt Honor 9 Lite được trang bị cụm camera kép ở cả trước và sau. Camera trước và sau của máy đều có độ phân giải 13 megapixel + 2 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông AI với nhiều chế độ phổ biến như: zoom kỹ thuật số, ảnh watermark, chế độ chụp ảnh liên tục (Brust Mod), quay phim chậm ... Honor 9 Lite cài sẵn phiên bản Android 8.0 Oreo trên nền EMUI 8.0 mới nhất, hỗ trợ đầy đủ kết nối Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ... và hiện có giá khoảng 4,3 triệu đồng. Asus Zenfone Max M1 (4,85 triệu đồng): Không chịu thua kém các đối thủ, Asus cũng “tham chiến” phân khúc smartphone tầm trung hiện đại với phiên bản ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL). Máy có nhiều ưu điểm như thiết kế viền mỏng, pin dung lượng khủng và camera kép. So với các đối thủ khác, thiết kế mặt sau của Asus Zenfone Max Plus M1 không có gì nổi bật với nắp lưng được chia làm 3 phần, trong đó nắp lưng là kim loại nguyên khối ôm cong ở các cạnh sát lên mép màn hình mặt trước, hai phần còn lại là hai bằng nhựa giả kim loại có màu tương đồng với nắp lưng. Nhưng mặt trước của ZenFone Max Plus M1 lại rất nổi bật với màn hình kích thước 5,2 inch, độ phân giải Full HD+, sử dụng tỷ lệ 18:9 thời thượng với viền màn hình mỏng, độ sáng lên tới 400 nit, mang đến không gian giải trí lớn hơn mà không tăng kích thước máy. Asus ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) được trang bị con chip giá rẻ Mediatek MT6750V, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD dung lượng tối đa 256GB. Máy được trang bị cụm camera kép ở mặt sau gồm: một camera chính độ phân giải 13 megapixel, khẩu độ f/2.0 kết hợp camera 8 megapixel góc rộng lên tới 120 độ. Mặt trước là camera selfie với camera độ phân giải 8 megapixel và khẩu độ f/2.2. Asus ZenFone Max Plus M1 chạy Android 8.0 với giao diện ZenUI 5.0 với điểm nhấn là viên pin dung lượng 4.000 mAh, cho phép máy có thể hoạt động liên tục 2 ngày. Oppo A83 (4.99 triệu): So với các đối thủ ở trên, Oppo A83 có giá khá cao nhưng máy lại có thiết kế vỏ nhựa nguyên khối. Nó có ưu điểm giúp thiết bị nhẹ, gọn với mặt lưng ôm cong ở các cạnh với độ hoàn thiện tốt, nhưng có nhược điểm là dễ trầy làm giảm tính thẩm mỹ nên phải sử dụng ốp bảo vệ. Không giống như các đối thủ ở trên, Oppo A83 sở hữu màn hình IPS LCD kích thước 5,7 inch nhưng độ phân giải thấp hơn với HD+ (720 x 1440 pixel), tuy nhiên vẫn sử dụng tỷ lệ 18:9 với viền màn hình mỏng. Một thiếu sót khác khiến cho Oppo A83 thua kém các đối thủ ở trên đó là thiếu hẳn cảm biến vân tay, mặc dù máy vẫn hỗ trợ chức năng mở khóa bằng khuôn mặt nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả như sử dụng cảm biến vân tay truyền thống. Oppo A83 chạy trên nền tảng Android 7.1 với giao diện ColorOS 3.2 dựa trên sức mạnh của bộ xử lý Mediatek Helio P23 tám nhân 2,5 GHz, RAM chỉ 3GB với bộ nhớ trong cũng chỉ 32GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD tối đa 256GB. Tương tự như dòng sản phẩm F5 cao cấp hơn, camera của Oppo A83 cũng được tích hợp công nghệ làm đẹp A.I Beauty Recognition với khả năng nhận diện hơn 200 điểm trên khuôn mặt chủ thể, từ đó giúp tạo nên tấm ảnh selfie đẹp tự nhiên và ưng ý nhất. Oppo A83 được trang bị camera trước độ phân giải 8 megapixel, trong khi camera sau độ phân giải 13 megapixel khẩu độ f/2.0. Như vậy đây là thiết bị thứ hai trong danh sách, sau Xiaomi Redmi Note 5 chỉ có một camera đơn.

