5 sai lầm lớn nhất khi mua smartphone mới

Bạn cần bỏ ra khá nhiều "chất xám" để đưa ra quyết định thông minh nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn 5 sai lầm cần tránh khi mua điện thoại mới.



1. Tiêu quá nhiều tiền

Tiêu tiền vượt quá khả năng chi trả là hạn chế đầu tiên bạn cần phải tránh. Trước khi bạn có suy nghĩ muốn lên đời cho dế, bạn cũng cần cân nhắc đến yếu tố ngân sách. Lợi ích lớn nhất của việc đề ra ngân sách chính là giúp thu hẹp phạm vi lựa chọn. Nếu bạn chỉ có thể chi trong tầm 8 triệu đổ xuống, hãy bỏ qua những sự lựa chọn đắt đỏ hơn.

Ai cũng muốn sở hữu một chiếc smartphone thật sành điệu để khẳng định phong cách, nhưng bạn cần hiểu rằng điện thoại không phải là tất cả, còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cần phải chi trả trong cuộc sống. Do đó, hãy mua sắm thông minh sao cho phù hợp với “túi tiền”.

2. Trở thành tín đồ của duy nhất một nhãn hàng

Một sai lầm lớn tiếp theo chính là trở thành một fan cuồng của chỉ 1 nhãn hiệu mà bỏ qua tất cả các nhãn hiệu khác dù chúng thật sự tốt hơn chính nhãn hàng mà bạn đang tôn thờ. Những hãng như OnePlus có thể cung cấp cho bạn một chiếc điện thoại với nhiều tính năng xuất sắc ngang ngửa những hãng công nghệ lớn hơn với mức giá vô cùng ưu đãi. Điển hình là OnePlus 5T được công bố gần đây rẻ hơn tận 4.5 triệu so với Samsung Galaxy S8 mà cả hai có hiệu suất tương tự nhau, chỉ khác nhau ở tên nhà sản xuất.

Do đó, người mua cần suy nghĩ thoáng hơn khi lựa chọn nhà sản xuất vì không phải cứ hãng lớn tiếng tăm như Apple hay Samsung mới có hàng “xịn” còn các hãng khác thì không. Các nhãn hàng như Vivo, Oppo, OnePlus hay Xiaomi có chất lượng tốt khác xa với các smartphone gắn mác "hàng Tàu" khác trên thị trường. Hãy nhớ một điều khi trả tiền cho bất kỳ sản phẩm nào bạn không chỉ trải tiền cho giá trị sản phẩm mà còn phải mất cả phí cho thương hiệu của nó nữa. Thương hiệu càng danh tiếng, phí lại càng cao.

3. Không đặt những ưu tiên cho các nhu cầu thiết thực

Hãy luôn rõ ràng về những thông số kỹ thuật và tính năng mà bạn mong muốn trên chiếc smartphone dự định mua, ưu tiên các tính năng cần thiết nhất tới ít cần nhất rồi hãy đưa ra sự lựa chọn, như thế nó sẽ dễ dàng hơn khi mua sắm. Lấy một tờ giấy, viết xuống các yêu cầu tính năng mà bạn xem là quan trọng nhất như: camera tốt, pin trâu, sạc không dây, khả năng mở rộng bộ nhớ, màn hình không viền,.. Điều này sẽ giúp giới hạn lại các lựa chọn sau này hoặc hơn nữa có thể loại bỏ các thiết bị không phù hợp với nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó, nó cực kỳ hữu ích khi đưa ra lựa chọn trước những thiết bị tương tự nhau. Giả sử bạn đang phân vân giữa LG G6 và Samsung Galaxy S8. Nếu ưu tiên của bạn là pin trâu và máy ảnh tuyệt vời, G6 được đánh giá là một lựa chọn tốt hơn. LG G6 trang bị pin 3300 mAh lớn hơn so với S8 chỉ có 3.000 mAh và nó còn đi kèm với hệ thống camera kép thích hợp với những người thích chụp ảnh xóa phông. Nhưng nếu bạn đề cao hiệu suất, G6 không thể đọ bằng S8 vì S8 trang bị Snapdragon mới nhất 835, còn G6 chỉ dừng lại với 821.

Nhiều người vẫn thường bỏ qua những thế hệ điện thoại cũ khi chọn mua loại sản phẩm, đây là một sai lầm khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải lúc nào thế hệ mới nhất cũng tốt hơn so người tiền nhiệm. Một vài trường hợp, nhiều smartphone mới chỉ đổi mới về mặt thiết kế bên ngoài còn các tính năng nhìn chung vẫn không khác gì so với thế hệ trước. Do đó, nếu bạn không có nhu cầu ưu tiên cho các công nghệ mới thì các smartphone 1, 2 năm tuổi cũng không phải là lựa chọn tồi vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều tiền trong khi vẫn mang lại những trải nghiệm không thua kém gì sản phẩm đắt tiền mới ra.



Chẳng hạn như, thay vì chọn Galaxy S8, bạn có thể xem xét Galaxy S7 Edge năm ngoái. Nó hoàn toàn có đủ năng lực thỏa mãn yêu cầu người dùng với màn hình cong tràn hai viền lớn, chống nước và bụi; quan trọng hơn bạn chỉ cần bỏ ra 11,4 triệu thay vì 17 triệu để sở hữu những tính năng tương tự nhau trên những sản phẩm khác tên.

Vậy nên khi có ý định mua smartphone, bạn cũng nên tham khảo qua các dòng máy cũ hơn, kiểm tra kỹ cấu hình và tính năng của chúng để xem chúng có mọi thứ bạn cần không và có đáng để chọn mua chúng thay vì các dòng máy đời sau hay không.

5. Bỏ qua những chương trình khuyến mại

Mỗi cửa hàng lại đưa ra các mức giá cả khác nhau. Điều này có nghĩa là mua luôn một chiếc điện thoại mới từ cửa hàng đầu tiên mà bạn gặp có thể là một sai lầm rất lớn. Khi bạn đã đưa ra quyết định cần mua chiếc điện thoại nào, bạn nên tham khảo giá cả từ cửa hàng cung ứng trước để tìm được nơi bán có giá tốt nhất, tất nhiên là vẫn phải bảo đảm chất lượng. Bỏ ra một vài phút nghiên cứu đôi khi sẽ giúp bạn tiết kiệm đến cả triệu đồng.

Bạn có thể tận dụng những dịp như Black Friday để săn hàng giá rẻ mà không hề giảm chất lượng. Tuy nhiên phải khi bạn cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãy mua nhé, đừng mua chỉ vì giá rẻ mà không cần đến.