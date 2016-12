5 lý do khiến Samsung Galaxy J7 Prime yếu thế hơn OPPO F1s

OPPO F1s và Samsung Galaxy J7 Prime là hai mẫu điện thoại tầm trung đình đám nhất thị trường Việt thời gian gần đây. Ảnh: Techz. Về thiết kế, OPPO F1s gây ấn tượng mạnh hơn Samsung Galaxy J7 Prime nhờ thiết kế kim loại nguyên khối. Ảnh: PhoneBunch. Cả hai sản phẩm khá tương đồng về mặt kích thước nhưng Galaxy J7 Prime dày hơn một chút so với OPPO F1s. Ảnh: Tinhte. Phímm Home kiêm vân tay hai máy giống nhau nhưng sản phẩm của Samsung bất lợi hơn khi các nút back và đa nhiệm hơi thô hơn dáng vẻ nhẹ nhàng của F1s. Ảnh: Techz. Cùng sở hữu vi xử lý có 8 nhân Cortex-A53, nhưng Oppo F1s tỏ ra mạnh mẽ hơn hơn ở trải nghiệm thực tế. Mọi game nặng thử nghiệm trên Oppo F1s đều mượt mà hơn nhiều so với Galaxy J7 Prime. Ảnh: Techz. Ở phần hiệu năng, Galaxy J7 Prime cũng có vẻ yếu thế hơn bởi Oppo F1s vượt trội hơn hẳn ở khả năng xử lý đồ họa với màn hình độ phân giải tốt. Ảnh: Tinhte. Không nhắm tới đối tượng người dùng trẻ nên khả năng selfie của Galaxy J7 Prime không thể sánh với Oppo F1s. Ảnh: Trangcongnghe. Màu da trên các bức ảnh của Oppo F1s thật hơn nhiều so với J7 Prime trong điều kiện thiệu sáng. Ảnh: Techz. Sự cải tiến trên Galaxy J7 Prime cho thấy Samsung đang tập trung cho dòng smartphone tầm trung. Tuy nhiên, hãng điện tử Hàn Quốc cần phải "hoàn hảo hóa" nhiều hơn sản phẩm của mình về thiết kế đẹp cũng như khả năng chụp ảnh selife mới đủ sức đánh bật đối thủ Oppo F1s. Ảnh: Techrum.

OPPO F1s và Samsung Galaxy J7 Prime là hai mẫu điện thoại tầm trung đình đám nhất thị trường Việt thời gian gần đây. Ảnh: Techz. Về thiết kế, OPPO F1s gây ấn tượng mạnh hơn Samsung Galaxy J7 Prime nhờ thiết kế kim loại nguyên khối. Ảnh: PhoneBunch. Cả hai sản phẩm khá tương đồng về mặt kích thước nhưng Galaxy J7 Prime dày hơn một chút so với OPPO F1s. Ảnh: Tinhte. Phímm Home kiêm vân tay hai máy giống nhau nhưng sản phẩm của Samsung bất lợi hơn khi các nút back và đa nhiệm hơi thô hơn dáng vẻ nhẹ nhàng của F1s. Ảnh: Techz. Cùng sở hữu vi xử lý có 8 nhân Cortex-A53, nhưng Oppo F1s tỏ ra mạnh mẽ hơn hơn ở trải nghiệm thực tế. Mọi game nặng thử nghiệm trên Oppo F1s đều mượt mà hơn nhiều so với Galaxy J7 Prime. Ảnh: Techz. Ở phần hiệu năng, Galaxy J7 Prime cũng có vẻ yếu thế hơn bởi Oppo F1s vượt trội hơn hẳn ở khả năng xử lý đồ họa với màn hình độ phân giải tốt. Ảnh: Tinhte. Không nhắm tới đối tượng người dùng trẻ nên khả năng selfie của Galaxy J7 Prime không thể sánh với Oppo F1s. Ảnh: Trangcongnghe. Màu da trên các bức ảnh của Oppo F1s thật hơn nhiều so với J7 Prime trong điều kiện thiệu sáng. Ảnh: Techz. Sự cải tiến trên Galaxy J7 Prime cho thấy Samsung đang tập trung cho dòng smartphone tầm trung. Tuy nhiên, hãng điện tử Hàn Quốc cần phải "hoàn hảo hóa" nhiều hơn sản phẩm của mình về thiết kế đẹp cũng như khả năng chụp ảnh selife mới đủ sức đánh bật đối thủ Oppo F1s . Ảnh: Techrum.