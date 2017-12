4 xu hướng sẽ thay đổi cách người Mỹ di chuyển

Xu thế đầu tiên là dùng chung thay vì sở hữu. Hiện nay, khách hàng chuộng dùng chung xe hơn tự sở hữu riêng một chiếc. Để đáp ứng nhu cầu chia sẻ, các dịch vụ đặt xe đã xuất hiện.



Thông qua Book By Cadillac, với 1.600 USD, bao gồm phí bảo hiểm, bảo trì, khách hàng có thể chọn bất kì chiếc Cadillac nào. Book By Cadillac sẽ có mặt ở New York trong năm nay và tiếp tục tại Los Angeles.

Volvo cũng đã công bố dịch vụ tương tự đối với chiếc XC-40 crossover. Theo Jessica Caldwell của Edmunds, do doanh thu giảm, nên các hãng Lincoln, Volvo mở dịch vụ đặt xe. Các hãng đang khám phá mô hình kinh doanh mới nhằm giữ chân khách hàng và đánh bóng nhãn hiệu.

Xu thế tiếp theo là sản xuất động cơ đốt trong mới. Thông tin của Cox Automotive cho biết động cơ có tỷ số nén biến thiên mới của Infiniti QX-50 là bước nhảy vọt. Động cơ cung cấp hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, Mazda vừa ra mắt động cơ đánh lửa mới, là bước tiến lớn trong hiệu suất nhiên liệu.

Bản đồ what3words thiết lập địa điểm mà cả người và máy tính đều hiểu được, hữu ích ở những vùng có nhiều tên đường trùng nhau. Theo đó, hệ thống trên đã chia thế giới thành mạng lưới hàng tỷ ô vuông cạnh 3 m. Mỗi ô có tên gồm 3 chữ. Nó giúp tính năng tự lái hoạt động dễ dàng hơn.

Phương tiện di chuyển cá nhân cũng đang phát triển thành xu hướng do nhu cầu lớn. Hiện có một số hãng chuyên phương tiện di chuyển cá nhân như Micro Kickboard, Razor USA, Propella Electric…

Những phương tiện này có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường, do không dùng xăng hoặc diesel. Không chỉ dành cho giới trẻ, chúng có thể hỗ trợ người già hoặc tàn tật và an toàn hơn so với ôtô rất nhiều.