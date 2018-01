3 cách chặn quảng cáo trên YouTube

1. Ngừng xem quảng cáo trên YouTube



Khi đang xem video trên YouTube, nếu thấy quảng cáo xuất hiện trên màn hình, bạn hãy bấm vào biểu tượng chữ "i" (Why am I seeing this ad?) ở góc trái bên dưới.

Tiếp theo, bạn bấm vào liên kết Stop seeing this ad > Got it trong cửa sổ vừa xuất hiện. Người dùng có thể trả lời câu hỏi vì sao không thích quảng cáo trên hoặc nhấn Close để đóng. Kể từ lúc này, bạn sẽ không thấy quảng cáo của nhãn hàng này trên bất kì video YouTube nào.

Tương tự, nếu đang mở ứng dụng YouTube trên smartphone ở chế độ toàn màn hình, bạn chỉ cần bấm vào tùy chọn Stop seeing this ad > Yes.

2. Tự động bỏ qua quảng cáo trên YouTube

Khi xem video trên YouTube, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng quảng cáo xuất hiện trên màn hình, gây khó khăn trong việc trải nghiệm.

Nếu muốn smartphone tự động bỏ qua quảng cáo, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Cygery AdSkip tại địa chỉ https://goo.gl/H68Ggg, hãy chắc chắn rằng tùy chọn Unknown source (không rõ nguồn gốc) đã được kích hoạt trong phần Settings (cài đặt) > Security (bảo mật).

Khi hoàn tất, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn, kích hoạt tùy chọn Enabled (tắt quảng cáo) hoặc Mute audio during ad (tắt âm thanh quảng cáo).

3. Các trình duyệt chặn quảng cáo

Về cơ bản, Adblock Browser (https://goo.gl/SN8xkW) hoạt động tương tự như một trình duyệt thông thường, tuy nhiên, ứng dụng này được tích hợp sẵn tính năng chặn pop-up và quảng cáo phiền nhiễu trên Facebook, YouTube… và nhiều hơn thế nữa. Do đó, người dùng sẽ truy cập web nhanh hơn, tiết kiệm pin và dữ liệu 3/4G đắt đỏ.

Free Adblocker Browser (https://goo.gl/oG0Cky) cũng tương tự như Adblock Browser, hỗ trợ người dùng chặn quảng cáo, banner, video quảng cáo, ngăn không cho nhà phát triển theo dõi hành vi của bạn, tiết kiệm dữ liệu 3/4G và chặn quảng cáo tích hợp.

Opera Mini (https://goo.gl/uRBomz) có lẽ là cái tên đã quá quen thuộc đối với người dùng, giúp tiết kiệm dữ liệu di động và tải trang web nhanh hơn. Ngoài ra, nhà phát triển còn mới tích hợp thêm tính năng chặn quảng cáo, do đó, bạn có thể lướt web nhanh hơn mà không bị phiền nhiễu.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.