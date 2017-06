20 nhân viên đầu tiên của Facebook bây giờ ra sao?

Chỉ còn 2 trong số 20 nhân viên đầu tiên hiện vẫn còn làm tại Facebook, bạn có thể đoán 1 trong 2 người đó là ai rồi, người còn lại là ai?

Hầu hết trong số họ đều rời công ty từ những năm đầu tiên để làm việc cho các công ty công nghệ khác hoặc phát triển công ty riêng của họ. Một vài người trở thành những nhà đầu tư thành công tại các tập đoàn lớn. Trong số 20 thành viên đầu tiên của Facebook chỉ có 2 người là nữ giới, nhiều người trong số đó hiện nay trở nên giàu có một cách may mắn nhờ sự tăng trưởng tốt của Facebook kèm theo sự tăng giá của cổ phiếu họ sở hữu ban đầu.

Dưới đây là thông tin về 20 thành viên đầu tiên của Facebook và công việc của họ ở thời điểm hiện tại của năm 2017:

1. Dustin Moskovitz, Giám đốc công nghệ đầu tiên của Facebook, là bạn cùng phòng với Mark Zuckerberg. Cả hai cùng bỏ học tại đại học Harvard để chuyển tới California và gây dựng Facebook.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 2/2004 đến tháng 11/2009

Vị trí: Đồng sáng lập

Hiện tại: Đồng sáng lập và CEO tại công ty phần mềm doanh nghiệp Asana; Đồng sáng lập Good Ventures. Theo Forbes, Dustin hiện sở hữu khối tài sản khoảng 12 tỷ đô la.

2. Chris Hughes, người phụ trách truyền thông, lôi kéo thành viên đầu tiên của Facebook, anh ta sau đó phụ trách công việc kết nối tất cả các mạng xã hội trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Obama.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 2/2004

Vị trí: Đồng sáng lập

Hiện tại: Giám đốc điều hành của Jumo, một startup có mục tiêu tối ưu hóa các phương tiện truyền thông. Năm 2012, anh ta mua phần lớn cổ phiếu của tờ The New Republic và trở thành chủ tịch điều hành đồng thời là tổng biên tập. Anh ta thương mại hóa tạp chí vào năm 2016 nhưng không thành công. Hiện nay Hughes là đồng chủ tịch của Dự án An ninh Kinh tế

3. Eduardo Saverin, Giám đốc tài chính đầu tiên của Facebook. Anh ta nổi tiếng vì từng kiện Mark Zuckerberg ra tòa và cả hai đã phải kết thúc bằng một vụ dàn xếp kín.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 2/2004

Vị trí: Đồng sáng lập

Hiện tại: Sau khi thắng trong vụ kiện Facebook, anh ta vẫn được nhận là người đồng sáng lập. Saverin bắt đầu trở thành một nhà đầu tư thiên thần và đầu tư vào các startup như Qwiki và Jumo của Chris Hughes. Năm 2011, Saverin (vốn sinh ra tại Brazil) đã từ bỏ quốc tịch Mỹ và chuyển đến Singapore. Nguyên nhân có thể vì mức thuế anh ta phải trả sau công bố công khai của Facebook.

Anh ta cho biết không còn khó chịu khi nhắc đến Facebook hoặc Mark Zuckerberg nữa dù CEO Facebook là người đã tống anh ta khỏi công ty một thời gian ngắn sau khi ra mắt. Saverin hiện sở hữu khối tài sản khoảng 8,7 triệu đô la theo ước tính của Forbes.

4. Sean Parker trước đó là nhân viên của Napster và giữ chức Chủ tịch của Facebook.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 6/2004 đến tháng 2/2006

Vị trí: Chủ tịch

Hiện tại: Parker đã đầu tư vào một số startup công nghệ bao gồm: Spotify và Asana, đồng thời anh ta đối tác của quỹ Founder cho đến năm 2014. Tài sản anh ta đang có khoảng 2,6 tỷ đô la.

Gần đây, Sean Parker đã thử nghiệm một số hoạt động kinh doanh cá nhân như một startup video vui nhộn mới, Airtime nhưng bị thất bại. Dự án gần đây nhất của anh ta là nền tảng cho thuê phim tại nhà trong khi những bộ phim đó vẫn đang chiếu ở rạp. Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ Hollywood và hiệp hội các rạp chiếu phim.

5. Andrew McCollum, người đã thiết kế logo đầu tiên của Facebook và cùng phát triển một dự án khác với Zuckerberg có tên là Wirehog.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 2/2004 đến tháng 9/2006

Vị trí: Đồng sáng lập, kỹ sư

Hiện tại: McCollum gia nhập quỹ đầu tư mạo hiểm Flybridge Capital Partners với tư cách một nhà đầu tư thường trú vào năm 2011. Sau đó anh trở thành đối tác của công ty VC NEA. Hiện nay anh ta đã đầu tư và tham gia vào các công ty startup mới khác như Quilt và JobSpice.

6. Taner Halicioglu, nhân viên "thực sự" đầu tiên của Facebook không nằm trong số những người sáng lập. Anh ta chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng phần cứng đầu tiên của công ty.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 10/2004 đến tháng 11/2009

Vị trí: Kỹ sư cao cấp mảng phần mềm/ vận hành

Hiện tại: Halicioglu trở thành Kỹ sư đáng tin cậy hàng đầu của Battle.net thuộc công ty giải trí Blizzard. Ông còn là giảng viên tại khoa Khoa học Máy tính của Đại học San Diego. Gần đây ông đã tặng 75 triệu đô la cho trường để thành lập Viện Halicioglu về Khoa học Dữ liệu.

7. Naomi Gleit được giao nhiệm vụ ngay từ ban đầu công việc đảm bảo "mọi người trên thế giới đều có mặt trên Facebook theo đúng nghĩa đen". Bên cạnh Mark Zuckerberg, cô là nhân viên phục vụ lâu nhất vẫn còn ở công ty.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 4/2005 - nay.

Vị trí ban đầu: Nhân viên Tiếp thị liên kết

Vị trí hiện tại: Phó Giám đốc của Social Good tại Facebook và là một trong những thân tín hàng đầu của Zuckerberg. Cô đi đầu trong nỗ lực của công ty về kiểm tra an toàn, các công cụ gây quỹ trên mạng xã hội và các tính năng tương tự.

8. Kevin Colleran sống cùng với Zuckerberg trong ngôi nhà thuê vào mùa hè năm 2004 của Facebook ở Palo Alto.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 4/2005 - Tháng 7/2011

Vị trí: Phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu

Hiện tại: Colleran là một trong những nhân viên từ thời đầu mới rời khỏi Facebook. Anh ta giờ là giám đốc điều hành của công ty VC Slow Ventures với Dave Morin và một số nhân viên cũ của Facebook.

9. Giles Mischler đã xây dựng và thiết kế cơ sở hạ tầng CNTT của Facebook ngay từ những ngày đầu tiên.

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 6/2005 - Tháng 5/2010

Vị trí: Kỹ sư kiểm định chất lượng

Hiện tại: Sau khi rời Facebook, Mischler từng làm kỹ sư phát triển trò chơi tại Playdom một thời gian ngắn vì công ty bị Disney mua lại với giá hơn 700 triệu đô la. Hiện giờ anh là kỹ sư mạng tại Dropbox.

10. Scott Marlette, kỹ sư phần mềm đã thiết kế ứng dụng chia sẻ Photo đầu tiên của Facebook

Thời gian làm việc tại Facebook: Tháng 6/2005 - Tháng 1/2010

Vị trí: Kỹ sư, Quản lý sản phẩm

Hiện tại: Marlette cùng đồng nghiệp xây dựng startup GoodRx về y tế, anh ta đồng thời là đối tác của công ty quảng cáo Slow Ventures của hãng VC cùng một số nhân viên cũ của Facebook