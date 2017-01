10 ứng dụng thời tiết hay nhất trên Android

Một trong những ứng dụng thời tiết tốt nhất cho Android là Accuweather. Đây là ứng dụng miễn phí cũng cấp cho bạn mọi dự báo thời tiết theo giờ, cũng như dự báo xa. Người dùng cũng có thể theo dõi khả năng mưa theo từng phút. Ảnh: Blogsport. Ứng dụng Eye in the Sky Weather sở hữu giao diện gọn gàng, đơn giản nhưng rất đẹp. Ứng dụng hỗ trợ nhiều thông tin như tốc độ gió, áp suất không khí, độ ẩm, nhiệt độ...và dự báo thời tiết trong 5 ngày. Ảnh: Androidauthority. Với Google Now, bạn sẽ được cung cấp bản cập nhật thời tiết, cảnh báo thời tiết. Không phải là ứng dụng thời tiết chuyên dụng nhưng nó sở hữu rất nhiều tính năng hữu ích. Ảnh: Androidauthority. Go Weather là ứng dụng thời tiết phổ biến với người dùng Android. Nó có khả năng dự báo thời tiết ở nhiều khu vực và chính xác đến không ngờ. Ảnh: Cnet. Ứng dụng miễn phí WeatherBug được người dùng yêu thích bởi các cảnh báo thời tiết ở nhiều nơi trên thế giới. Nó còn cun cấp về độ mạnh, hướng gió, độ ẩm, áp suất...Ảnh: Freewaretube. The Weather Channel nhanh chóng trở nên phổ biến sau khi ra mắt với giao diện đẹp, cung cấp thông tin chính xác cùng nhiều tính năng hữu ích. Ảnh: Softpedia. Weather Underground cung cấp thông tin thời tiết hiện tại, dự liệu lịch sử và dự báo thời tiết trong tương lai. Đây là một lựa chọn tối ưu nếu bạn muốn đi chơi xa. Ảnh: iDownloadBlog. Ứng dụng Yahoo Weather có khả năng phân tích khí tượng và cảm biến trên smartphone để cảnh báo người dùng trước khi trời mưa. Ảnh: The Verge. YoWindow Weather là ứng dụng miễn phí, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình thời tiết như nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm...tại địa điểm bạn đang sống cũng như nhiều điểm trên thế giới. Đặc biệt, giao diện ứng dụng thay đổi theo tình hình thời tiết hiện tại. Ảnh: Softonic. Điểm cộng của Solar chính là sự đơn giản, tinh tế. Thay vì hiển thị thông tin thời tiết trên màn hình điện thoại, người dùng có thể vuốt xuống, kéo sang để xem những thông tin mong muốn. Ảnh: The Verge.

