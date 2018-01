10 ứng dụng sửa ảnh trên điện thoại mà dân nhiếp ảnh phải có

Lightroom CC: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp được phát hành bởi Adobe cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Lightroom CC có đầy đủ các tính năng cơ bản như cắt ghép, tùy chỉnh nhiệt độ màu - sáng tối, tạo điểm nhấn, tương phản…cùng nhiều bộ lọc hữu ích khác. Ứng dụng còn sở hữu nhiều chức năng nâng cao như đồng bộ hóa các thiết lập và chỉnh sửa ảnh giữa máy tính với điện thoại, tự tải hình trên mây Creative Cloud. Snapseed: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ do Google sở hữu. Ứng dụng này được tích hợp các công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tùy biến mọi bức hình vài bước đơn giản. Snapseed hỗ trợ nhiều tính năng nổi bật như điều chỉnh ảnh, xử lý chi tiết, cắt, xoay, chuyển đổi, cọ vẽ, tùy chọn thiết lập, xóa dấu vết, làm mờ. VSCO: VSCO giúp người dùng chụp ảnh, thêm các bộ lọc màu để tạo ra nhiều hiệu ứng thú vị khác nhau cho tác phẩm. Người dùng cũng có thể tùy biến mức độ hiệu ứng do các bộ lọc tạo ra để được những hình ảnh ưng ý và thích mắt nhất. VSCO tích hợp các bộ lọc ảnh đặc trưng được đặt tên theo mã để người dùng có thể dễ dàng nhớ và sử dụng hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Prisma: Ứng dụng chỉnh sửa và tạo ra các bức hình nghệ thuật được nhiều người yêu thích nhiếp ảnh dùng. Prisma giúp người dùng biến các bức ảnh chụp thành tranh vẽ mang phong cách Picasso với nhiều hiệu ứng khá đẹp mắt và ấn tượng nhờ vào những bộ lọc có sẵn. Người dùng có thể lựa chọn bức hình ưng ý từ thư viện ảnh. Sau đó, cắt ảnh trên Prisma, tiếp theo chọn một kiểu bộ lọc với hàng chục phong cách khác nhau như Gothic, Light summer reading, Composition, The Scream... Photoshop Express: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh nâng cao được Adobe phát hành cho cả 3 nền tảng di động Android, iOS và Windows Phone. Adobe Photoshop Express cho phép thực hiện nhiều thao tác với hình ảnh như cắt, làm sáng, xoay, lật, phơi sáng, độ bão hòa, mờ, trắng đen, tương phản, sắc nét, xóa phông, hiệu ứng và bo góc. Các lệnh được tập trung vào bốn nhóm chức năng chính ở phía trên cùng. Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp một số bộ lọc đơn giản nhưng giúp bức ảnh trở nên sống động hơn. PicsArt: PicsArt được trang bị nhiều chức năng chụp và chỉnh sửa ảnh tương tự Photoshop. Ứng dụng có đầy đủ các tính năng nhiếp ảnh cơ bản bao gồm công cụ xử lý hình, bộ lọc, cắt ghép, vẽ tùy chọn... Ngoài ra, PicsArt sở hữu cộng đồng người dùng yêu thích nhiếp ảnh và họ tương tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm thông qua các sản phẩm. Bonfire Photo Editor Pro: Ứng dụng chỉnh sửa được tích hợp nhiều bộ lọc đặc biệt cùng các công cụ hữu ích cơ bản. Những công cụ mà Bonfire Photo Editor hỗ trợ như màu ảnh đen trắng, chế độ HDR. Một trong những bộ lọc độc đáo của ứng dụng như Fancy biến ảnh chụp thành tranh màu nước. Ngoài ra, ứng dụng còn có các công cụ chỉnh sửa ảnh chân dung như làm mượt da hay loại bỏ mụn. LightX: LightX là một trong những ứng dụng biên tập chỉnh sửa ảnh được nhiều người ưa thích trên iOS. Nó được tích hợp công cụ chỉnh sửa nền ảnh, hiệu ứng màu nổi bật… cùng nhiều tính năng khác như cân bằng màu sắc, đường cong chi tiết. Bên cạnh đó, các tính năng như làm mờ, ghép ảnh, kho hình và nhãn dán cũng là một điểm nhấn của ứng dụng này. Pixlr: Ứng dụng chỉnh ảnh phát triển bởi AutoDesk còn có tên gọi khác là Pixlr Express. Là công cụ chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ với nhiều chức năng nâng cao nhằm hỗ trợ người dùng tạo ra các tác phẩm hoàn thiện. Ứng dụng cho phép người dùng chọn từ hơn 2 triệu hiệu ứng kết hợp, lớp phủ, khung viền để cá nhân hóa hình ảnh của mình. Đồng thời có thể chia sẻ qua mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram. Color Effects: Color Effects được tích hợp sẵn hàng trăm bộ lọc màu sắc giúp người dùng có thể áp dụng cho các bức ảnh của mình một cách nhanh chóng. Với ứng dụng, người dùng dễ dàng tùy chỉnh bộ lọc từng chủ thể trong ảnh cũng như thay màu của toàn bộ hoặc một phần bức hình.

Lightroom CC: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp được phát hành bởi Adobe cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Lightroom CC có đầy đủ các tính năng cơ bản như cắt ghép, tùy chỉnh nhiệt độ màu - sáng tối, tạo điểm nhấn, tương phản…cùng nhiều bộ lọc hữu ích khác. Ứng dụng còn sở hữu nhiều chức năng nâng cao như đồng bộ hóa các thiết lập và chỉnh sửa ảnh giữa máy tính với điện thoại, tự tải hình trên mây Creative Cloud. Snapseed: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ do Google sở hữu. Ứng dụng này được tích hợp các công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tùy biến mọi bức hình vài bước đơn giản. Snapseed hỗ trợ nhiều tính năng nổi bật như điều chỉnh ảnh, xử lý chi tiết, cắt, xoay, chuyển đổi, cọ vẽ, tùy chọn thiết lập, xóa dấu vết, làm mờ. VSCO: VSCO giúp người dùng chụp ảnh, thêm các bộ lọc màu để tạo ra nhiều hiệu ứng thú vị khác nhau cho tác phẩm. Người dùng cũng có thể tùy biến mức độ hiệu ứng do các bộ lọc tạo ra để được những hình ảnh ưng ý và thích mắt nhất. VSCO tích hợp các bộ lọc ảnh đặc trưng được đặt tên theo mã để người dùng có thể dễ dàng nhớ và sử dụng hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Prisma: Ứng dụng chỉnh sửa và tạo ra các bức hình nghệ thuật được nhiều người yêu thích nhiếp ảnh dùng. Prisma giúp người dùng biến các bức ảnh chụp thành tranh vẽ mang phong cách Picasso với nhiều hiệu ứng khá đẹp mắt và ấn tượng nhờ vào những bộ lọc có sẵn. Người dùng có thể lựa chọn bức hình ưng ý từ thư viện ảnh. Sau đó, cắt ảnh trên Prisma, tiếp theo chọn một kiểu bộ lọc với hàng chục phong cách khác nhau như Gothic, Light summer reading, Composition, The Scream... Photoshop Express: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh nâng cao được Adobe phát hành cho cả 3 nền tảng di động Android, iOS và Windows Phone. Adobe Photoshop Express cho phép thực hiện nhiều thao tác với hình ảnh như cắt, làm sáng, xoay, lật, phơi sáng, độ bão hòa, mờ, trắng đen, tương phản, sắc nét, xóa phông, hiệu ứng và bo góc. Các lệnh được tập trung vào bốn nhóm chức năng chính ở phía trên cùng. Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp một số bộ lọc đơn giản nhưng giúp bức ảnh trở nên sống động hơn. PicsArt: PicsArt được trang bị nhiều chức năng chụp và chỉnh sửa ảnh tương tự Photoshop . Ứng dụng có đầy đủ các tính năng nhiếp ảnh cơ bản bao gồm công cụ xử lý hình, bộ lọc, cắt ghép, vẽ tùy chọn... Ngoài ra, PicsArt sở hữu cộng đồng người dùng yêu thích nhiếp ảnh và họ tương tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm thông qua các sản phẩm. Bonfire Photo Editor Pro: Ứng dụng chỉnh sửa được tích hợp nhiều bộ lọc đặc biệt cùng các công cụ hữu ích cơ bản. Những công cụ mà Bonfire Photo Editor hỗ trợ như màu ảnh đen trắng, chế độ HDR. Một trong những bộ lọc độc đáo của ứng dụng như Fancy biến ảnh chụp thành tranh màu nước. Ngoài ra, ứng dụng còn có các công cụ chỉnh sửa ảnh chân dung như làm mượt da hay loại bỏ mụn. LightX: LightX là một trong những ứng dụng biên tập chỉnh sửa ảnh được nhiều người ưa thích trên iOS. Nó được tích hợp công cụ chỉnh sửa nền ảnh, hiệu ứng màu nổi bật… cùng nhiều tính năng khác như cân bằng màu sắc, đường cong chi tiết. Bên cạnh đó, các tính năng như làm mờ, ghép ảnh, kho hình và nhãn dán cũng là một điểm nhấn của ứng dụng này. Pixlr: Ứng dụng chỉnh ảnh phát triển bởi AutoDesk còn có tên gọi khác là Pixlr Express. Là công cụ chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ với nhiều chức năng nâng cao nhằm hỗ trợ người dùng tạo ra các tác phẩm hoàn thiện. Ứng dụng cho phép người dùng chọn từ hơn 2 triệu hiệu ứng kết hợp, lớp phủ, khung viền để cá nhân hóa hình ảnh của mình. Đồng thời có thể chia sẻ qua mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram. Color Effects: Color Effects được tích hợp sẵn hàng trăm bộ lọc màu sắc giúp người dùng có thể áp dụng cho các bức ảnh của mình một cách nhanh chóng. Với ứng dụng, người dùng dễ dàng tùy chỉnh bộ lọc từng chủ thể trong ảnh cũng như thay màu của toàn bộ hoặc một phần bức hình.