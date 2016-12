10 ứng dụng smartphone phổ biến nhất 2016

Với lượng người dùng 146. 027.000, tăng 14% so với năm 2015, Facebook không gây bất ngờ khi thống lĩnh vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng ứng dụng smartphone phổ biến nhất 2016. Ảnh: Cnet. Vị trí thứ hai thuộc về Facebook Messenger với 129. 679.000 người dùng, tăng 28% so với năm ngoái. Đây là ứng dụng chat, gọi điện miễn phí trên smartphone, chỉ yêu cầu duy nhất là kết nối mạng, wifi hoặc 3G. Ảnh: CBS News. Với 113.738.000 người dùng, Youtube đứng vị trí thứ ba với tư cách là kênh video trực tuyến hàng đầu hiện nay. Ảnh: Tapscape. 105.749.000 là lượng người dùng của Google Maps. Năm 2016, Google đã nâng cấp tính năng mới cho ứng dụng bản đồ của hãng trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Trong đó, đáng chú ý nhất là tính năng dẫn đường chi tiết bằng giọng nói Việt. Ảnh: Tisuchi. Bộ công cụ tìm kiếm Google Search có một ứng dụng riêng trên nền tảng di động và được 103.959.000 người sử dụng bởi tính ổn định và nhanh nhạy của nó. Ảnh: Droid Life. Với hơn 1,6 triệu ứng dụng đang phát hành và hơn 99 triệu người dùng, Google Play là một cửa hàng ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Ảnh: Android Authority. Gmail được xem là thư điện tử thông dụng nhất hiện nay với hơn 88 triệu người dùng trên ứng dụng di động. Ảnh: iTunes. Gần 75 triệu người dùng thường xuyên, Instagram trở thành một trong những ứng dụng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tốt nhất hiện nay. Trên Instagram, người dùng có thể chỉnh sửa ảnh, up ảnh và chia sẻ nhanh chóng lên các mạng xã hội khác. Ảnh: NDTV Gadgets360. Apple Music là hướng đi mới của Táo khuyết đánh mạnh vào thị trường âm nhạc toàn cầu. Người dùng có thể đăng ký thuê bao để nghe nhạc trực tuyến theo dạng truyền tải (streaming) hoặc nghe lại sau (download). Ảnh: Know Your Mobile. Apple Music là hướng đi mới của Táo khuyết đánh mạnh vào thị trường âm nhạc toàn cầu. Người dùng có thể đăng ký thuê bao để nghe nhạc trực tuyến theo dạng truyền tải (streaming) hoặc nghe lại sau (download). Ảnh: Know Your Mobile.

