10 phụ kiện nổi bật cho iPhone 7/iPhone 7 Plus

Nếu bạn là người thường xuyên đánh rơi điện thoại thì đừng bỏ qua bộ phụ kiện iPhone 7/iPhone 7 Plus: tech21 Evo Wallet. Đây là chiếc vỏ ốp có thể chịu được ở độ rơi trên 3 mét. Phụ kiện giúp người dùng iPhone 7 vừa sạc pin vừa nghe nhạc thông qua hai đầu kết nối. Miếng bảo vệ màn hình iPhone 7/iPhone 7 Plus được làm từ thủy tinh với lớp phủ không thấm dầu. GripTight GorillaPod Stand được thiết kế thông minh, có khả năn đứng vững cả ngày để cùng bạn ghi hình và chụp ảnh. Phụ kiện chuyển đổi để người dùng có thể dùng tai nghe chuẩn 3.5mm của iPhone 7. Tai nghe Bluetooth Jaybird X2 sport có lượng pin kéo dài 8 tiếng, bảo vệ thấm mồ hôi, đặc biệt thích hợp khi hoạt động ngoài trời. Chiếc băng tay giữ iPhone 7 an toàn ngay cả khi chạy bộ. Phụ kiện kết nối iPhone 7 và xe đạp hoặc xe máy. Bạn có thể vừa di chuyển, vừa nghe nhạc, vừa nhận GPS. Pin dự phỏng 20.000 mAh cho iphone7 và 7Plus khi nó cần làm việc cả ngày dài. Tai nghe Audeze EL-8 Titanium tích hợp nhiều công nghệ, hứa hẹn mang lại chất âm đẳng cấp. Nguồn ảnh: BestProduct.

