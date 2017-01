10 mẹo tiết kiệm dung lượng 3G trên iPhone

Một trong những yếu tố làm tiêu tốn dung lượng 3G trên iPhone chính là thiết bị tự động cập nhật dữ liệu ứng dụng từ App Store. Vì vậy, đừng quên tắt tính năng này trên iPhone. Ảnh: Macworld. Một trong những yếu tố làm tiêu tốn dung lượng 3G trên iPhone chính là thiết bị tự động cập nhật dữ liệu ứng dụng từ App Store. Vì vậy, đừng quên tắt tính năng này trên iPhone. Ảnh: Macworld. Nhiều người có thói quen mở nhiều trình duyệt Safari mà quên tắt nó đi. Điều này gây tốn dung lượng 3G mỗi lần vào lại trình duyệt chính. Vì vậy, hãy tắt bớt trình duyệt sau khi dùng. Ảnh: iDownloadBlog. Chất lượng bản nhạc càng cao thì càng tốn nhiều dữ liệu 3G. Nếu không có nhu cầu nghe nhạc này, bạn có thể tạm tắt tính năng để tiết kiệm dung lượng dữ liệu. Ảnh: Engadget. Các ứng dụng bản đồ thường ngốn nhiều dung lượng 3G. Do đó, bạn nên sử dụng bản đồ ở trạng thái ngoại tuyến để không phải hối tiếc khi vô tình dùng bản đồ với mạng 3G. Ảnh: The Verge. Các ứng dụng bản đồ thường ngốn nhiều dung lượng 3G. Do đó, bạn nên sử dụng bản đồ ở trạng thái ngoại tuyến để không phải hối tiếc khi vô tình dùng bản đồ với mạng 3G. Ảnh: The Verge. Thay vì sử dụng trình duyệt Safari, bạn có thể sử dụng Opera Mini. Các dữ liệu trang web không được cập nhật theo thời gian thực trên Opera Mini. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu mạng sử dụng Opera Mini ít hơn trình duyệt khác. Ảnh: Blogsdna. Chế độ Wi-Fi Assist giúp người dùng lướt web nhanh hơn nhưng cũng là tác nhân đốt cháy dữ liệu di động tốc độ cao. Vì vậy, nếu không thực sự cần thiết, bạn hãy tắt tùy chọn này. Ảnh: iPhone Hacks. Hãy dừng thói quen xem phim trực tuyến khi dùng mạng 3G. Bởi đây là lý do khiến lưu lượng 3G cạn kiệt một cách nhanh chóng. Ảnh: iMore. Quên tắt kết nối mạng sau khi dùng là thói quen tiêu tốn dung lượng 3G không nhỏ các ứng dụng chạy ngầm như Facebook, Zalo, Line...Hãy tắt kết nối mạng ngay sau khi sử dụng để tiết kiệm dung lượng tối ưu nhất. Ảnh: iDownloadBlog.

