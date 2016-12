10 lý do khiến iPhone gây bão thị trường 2017

Theo chuyên gia của Apple Ming-Chi Kuo và blog MacOtakara tại Nhật Bản, Táo khuyết sẽ bất ngờ với phiên bản iPhone 7S màu đỏ tươi. Đây là màu chưa từng có trên các dòng sản phẩm trước đó của Apple. Nguồn tin trên Barclay cho biết, iPhone 7S sẽ sở hữu màn hình lớn hơn màn hình 4.7 inch và 5.5-inch trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thay vào đó màn hình mới của bộ đôi iPhone 7S/7S Plus là 5 inch và 5.8 inch. Thông tin đăng tải trên Kuo dự đoán Apple sẽ phát hành phiên bản iPhone cao cấp (iPhone 8) với màn hình 5.8 inch lớn hơn màn hình 5.5 inch của iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây tiết lộ, iPhone phiên bản cao cấp đó sẽ có màn hình 5.1 hoặc 5.2 inch với thiết kế màn hình cong cạnh tương tự Samsung Galaxy S7 Edge. Tin đồn cho rằng iPhone 8 được thiết kế không viền màn hình và cảm biến Touch ID đặt bên dưới màn hình. Một báo cáo từ trang tin tức Nhật Bản- Nikkei, iPhone 8 mang thiết kế mặt lưng kính và khung nhôm tương tự iPhhone 4. Nguồn tin đăng tải trên trang công nghệ I4U cho rằng iPhone 8 sẽ có nút Home cảm biến vân tay, nhúng vào bên trong, thay thế cho nút điện dung được tích hợp trên bộ đôi iPhone 7/7 Plus mới ra mắt năm 2016. Theo nguồn tin từ The Korea Herald, iPhone 8 sở hữu màn hình AMOLED. Trong khi đó các sản phẩm iPhone khác ra mắt 2017 chỉ sở hữu màn hình LCD như các đời iPhone trước đó. Trang bị sạc không dây cho iPhone 8 cũng là tính năng khiến người dùng thích thú. Tương tự như iPhone 7, người tiêu dùng mong đợi các phiên bản iPhone trong năm 2017 của Apple sẽ không có jack tai nghe. Camera kép sẽ là một tính năng độc quyền cho các phiên bản iPhone của Apple trong năm 2017. Nguồn ảnh: Business Insider.

