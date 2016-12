10 điện thoại giá rẻ tốt nhất 2016

Tháng 5/2016, Lenovo chính thức giới thiệu mẫu điện thoại giá rẻ Moto G4 Plus tại New Delhi(Ấn Độ). Ngoài khung viền bằng kim loại, máy còn được tích hợp cảm biết vân tay trên một phím Home hình vuông khá lạ mắt. Camera 16MP, khẩu độ f/2.0 trên Moto G4 Plus cho kích thước điểm ảnh tương đối lớn và tính năng lấy nét theo pha kết hợp tia laser. Ảnh: New18. Wileyfox Swift 2 Plus mang trong mình cấu hình tương đối mạnh với màn hình 5 inch, độ phân giải HD, bộ nhớ trong 32 GB và camera chính 16 MP. Sức hấp dẫn của Wileyfox Swift 2 Plus còn đến từ mức giá khá phải chăng 199 Bảng Anh (khoảng 6 triệu đồng). Ảnh: Techradar. Lên kệ với giá 2,2 triệu đồng Motorola Moto G4 Play sở hữu màn hình 5 inch và bộ xử lý Snapdragon 410. Máy chạy hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow và bao gồm công nghệ sơn chống thấm nước nano. Ảnh: Techradar. Chỉ với 199 Bảng Anh (khoảng 6 triệu đồng), người dùng có thể sở hữu chiếc Bush Spira E3X có dưng lượng 64GB, viên pin 3000mAh cùng công nghệ sạc nhanh. Ảnh: Techradar. Wileyfox Storm được trang bị camera chính tới 20MP, camera phụ 8MP và bộ nhớ trong 32GB và màn hình 5.5 inch Full HD. Ảnh: Techradar. LG X screen là sản phẩm được thiết kế với mức giá tầm trung hướng tới người dùng có thu nhập vừa phải. Màn hình 5 inch, độ phân giải HD lớn cho ra sản phẩm chân thực và sống động nhất. Ảnh: Techradar. Năm 2016, Huawei tấn công thị trường phân khúc điện thoại giá rẻ với Honor 5C cực chất. Bên cạnh màn hình 5.2 inch với công nghệ IPS và độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixel, Honor 5C sở hữu RAM 2GB, dung lượng 16 GB và có thể lắp thẻ nhớ rời. Ảnh: Techradar. Với mức giá 6.5 triệu đồng, những gì OPPO F1 mang lại rất đang đồng tiển bỏ ra. Máy sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải 720, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 616, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Ảnh: Techradar. Sở hữu màn hình 5 inch, độ phân giải HD 720p, camera sau 13MP với khả năng tự động lấy nét, camera trước 5MP cho khả năng chụp ảnh tự sướng khá ấn tượng. Ảnh: Techradar. Với giá bán chỉ khoảng 3 triệu đồng, ZTE Blade V7 Lite được trang bị khung vỏ kim loại nguyên khối, cảm biến vân tay 1 chạm. Camera trước và đèn flash LED giúp tự sướng trong điều kiện thiếu sáng. Ảnh: Techradar.

