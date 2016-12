10 dịch vụ hữu ích của Google có thể bạn chưa biết

Google Keep là ứng dụng tạo ghi chú của Google cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hữu ích như nhắc nhở việc/sự kiện bạn cần đến, chia sẻ ghi chú với cộng tác viên....Tất cả nội dung người dùng lưu trên Google Keep được đồng bộ với các ứng dụng trong bộ Google Apps như Gmail, Drive, Docs, Spreadsheets... Với Google Sky, bạn thỏa sức khám phá thế giới vũ trụ bao la với những hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Trạm quan sát bầu trời bằng kỹ thuật số Sloan (SDSS) và kính viễn vọng Hubble. Google Books nGram Viewer là công cụ cho phép bạn tìm kiếm tần suất xuất hiện của một từ khóa nào đó trong kho sách 5.2 triệu cuốn được xuất bản từ năm 1500 đến năm 2008. Với công cụ nhận diện chữ viết tay tích hợp trên Google Translate, người dùng có thể vẽ nó lên màn hình smartphone hoặc máy tính bảng, chương trình sẽ nhận diện và dịch ra. Bạn có thể chọn font chữ phù hợp với nhu cầu sử dụng khi truy cập vào địa chỉ Google.com/fonts. Hơn 700 bộ font chữ với nhiều tùy chỉnh về kiểu dáng, kích thước cho bạn thỏa sức lựa chọn. Google Scholar cung cấp một phương pháp đơn giản để tìm kiếm các tài liệu mang tính học thuật trên quy mô rộng. Từ một địa điểm bạn có thể tìm kiếm nhiều ngành học và nguồn: luận án, sách, bản tóm tắt và bài viết từ giới chuyên môn. Google Art Project mang đến người dùng nhiều bức ảnh độ phân giải cao gắn liền với từng mốc thời gian trong lịch sử phát triển của loài người. Google Express là dịch vụ giao nhận trái cây tươi, rau quả, thịt, sữa, đồ điện tử... hàng ngày. Google Express là dịch vụ giao nhận trái cây tươi, rau quả, thịt, sữa, đồ điện tử... hàng ngày. Think With Google là ứng dụng cung cấp đoạn video hay bài viết mới nhất về xu hướng công nghệ trong tương lai. Qua đó giúp người dùng có cái nhìn sâu sắc về thế giới kỹ thuật số trong tương lai. Nguồn ảnh: Business Insider.

