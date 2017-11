10 "cú phốt" bẽ bàng nhất trong lịch sử Apple

Dưới đây là 10 lần sẩy chân đáng quên nhất của Apple do trang tin Mashable bình chọn:

10. Yellowgate

Vấn đề: màn hình iPhone 4s bị ám vàng nặng

Giải pháp Apple đưa ra: không có

iPhone 4s là một cuộc Cách mạng trong làng di động, và đến bây giờ vẫn là chiếc điện thoại yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, một số chiếc iPhone 4s đã bị dính lỗi màn hình ám vàng rất nặng, và theo nhiều người dùng thì màu sắc màn hình còn có vẻ bị bệt, khiến màu sắc trông khá khó phân biệt khi nhìn dưới một số góc độ khác nhau.

Dù vậy, lỗi này chỉ xảy ra trong một phạm vi khá hẹp, và Apple cũng chẳng đưa ra hướng giải quyết nào. Người dùng dần dần cũng...quen với màn hình ám vàng này và không còn bình luận thêm gì về nó nữa.

9. Apple Music

Vấn đề: Apple Music là một ứng dụng tệ hại, nhạc trực tuyến thì giật, nhạc ngoại tuyến của người dùng thì bị xoá, và chẳng ai dùng nó cả

Giải pháp Apple đưa ra: hàng tá bản cập nhật, và cũng chẳng ai dùng.

Hãy thừa nhận đi, rằng có ai dùng Apple Music không vậy?

Nếu bạn đang dùng Apple Music thì chắc chắn bạn phải là một fan cứng của Apple. Bởi sau 3 tháng ra mắt, có đến 48% người dùng đăng ký dịch vụ này đã không còn dùng nó nữa.

Thực ra Apple Music đã gặp vấn đề ngay từ lúc ra mắt. Chiến lược quảng cáo của hãng dành cho dịch vụ này hết sức mơ hồ, khiến người dùng chẳng rõ nó là cái gì, hay quan trọng hơn là Apple Music và iTunes khác gì nhau?

Thêm vào đó, các phiên bản đầu tiên của Apple Music lại quá tệ. Không ai sử dụng tính năng Connect - vốn được Apple kỳ vọng là một mạng xã hội âm nhạc tích hợp trong Apple Music; và nhiều người dùng phát cáu vì các lỗi liên quan playlist và download nhạc. Một số khác thì suýt nữa đập máy vì cả bộ sưu tập nhạc bấy lâu trong máy bỗng biến mất không một câu tạm biệt.

8. Face ID "phản chủ"

Vấn đề: Face ID không hoạt động ngay trong buổi giới thiệu iPhone X

Giải pháp Apple đưa ra: dùng một chiếc iPhone X dự phòng

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ về vụ việc Phó chủ tịch mảng thiết kế phần mềm của Apple Craig Federighi bị một phen "đỏ mặt" khi biểu diễn tính năng Face ID trên iPhone X:

Federighi đã tự hào nói rằng: "Mở khoá iPhone X dễ như việc nhìn vào máy và vuốt lên mà thôi", nhưng khi ông nhìn vào iPhone X, nó lại chẳng thể nhận diện khuôn mặt ông và yêu cầu phải nhập mật mã. Ngay sau đó, ông đã chuyển sang một chiếc iPhone X dự phòng khác, và may thay lần này Face ID đã hoạt động thành công.

Thực ra, Face ID trước đó vẫn hoạt động như dự đoán, chỉ có điều nó đã bị khoá vì có quá nhiều người (nhân viên Apple chăng?) đã thử và không thể mở khoá (do không khớp khuôn mặt) trước khi Federighi mang lên sân khấu. Tuy nhiên sự cố này lẽ ra không nên xảy ra trong một sự kiện có tính chất quan trọng cao như vậy, bởi nó gián tiếp gây sự hoài nghi của người dùng về tính chính xác của Face ID.

7. Lỗi bàn phím trên iOS 11

Vấn đề: ký tự "I" không gõ được

Giải pháp Apple đưa ra: một bản cập nhật sửa lỗi, hoặc một chút chỉnh sửa trong phần cài đặt máy

Nếu bạn vẫn còn nhớ thì trong một bản cập nhật gần đây, khi bạn gõ ký tự "I" thì iPhone sẽ tự động sửa thành "A" và một dấu hỏi đặt trong ô vuông!?

Apple đã lập tức sửa lỗi này thông qua một bản cập nhật mới. Tuy nhiên bạn có thể tự sửa bằng cách vào Settings > General > Keyboard > Text Replacement, nhấn dấu "+", gõ "I" ở ô Phrase và "i" ở ô Shortcut.

6. Antennagate - iPhone mất sóng khi che ăng-ten

Vấn đề: ăng-ten của iPhone 4 bị đặt sai vị trí khiến máy mất sóng khi người dùng cầm lên

Giải pháp Apple đưa ra: bỏ ra 175 triệu USD để mua ốp viền bằng nhựa tặng người dùng!

Ăng-ten là bộ phận giúp iPhone nhận và thực hiện cuộc gọi, thường được đặt bên trong máy. Tuy nhiên từ iPhone 4 trở đi, Apple quyết định đưa ăng-ten ra ngoài thân máy.

iPhone 4 là chiếc iPhone đầu tiên có ăng-ten ngoài như vậy, và điều không may là Apple lại đặt dải ăng-ten này nhầm vị trí, dẫn đến việc khi người dùng cầm chiếc iPhone lên thì ngón tay họ sẽ vô tình che đi mất phần ăng-ten khiến máy mất sóng hoàn toàn.

Để giải quyết vụ việc, Apple đã đưa ra một giải pháp khá khôi hài là tặng miễn phí ốp viền như người dùng. Tổng chi phí cho chiến dịch "tặng quà" này lên đến 175 triệu USD. Rút kinh nghiệm, từ iPhone 4S trở đi, Apple đã tính toán kỹ hơn và chúng ta không còn được tặng ốp miễn phí nữa!

5. Bendgate - iPhone bị cong

Vấn đề: iPhone 6 bị cong khi nhét vào túi quần

Giải pháp Apple đưa ra: bạn mặc quần chật thì bạn tự chịu thôi!?

Năm 2014, vừa mới ra mắt, iPhone 6 đã dính scandal bị cong khi người dùng nhét máy vào túi quần trong một thời gian dài. Trên YouTube thậm chí còn xuất hiện nhiều video thử nghiệm bẻ cong chiếc điện thoại này bằng tay, tất nhiên là nó...cong thật.

Nguyên nhân vấn đề thì quá rõ ràng: iPhone 6 lúc bấy giờ là chiếc iPhone lớn nhất và mỏng nhất, nên chắc hẳn một lần nữa Apple lại chưa tính toán kỹ trong khâu thiết kế chăng?

May cho Apple là sự việc tương tự không xảy ra với iPhone X.

4. The Bulge - lỗi phồng màn hình

Vấn đề: màn hình một số máy iPhone 8 và 8 Plus bị phồng và bung ra khỏi khung máy

Giải pháp Apple đưa ra: họ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân

Hồi tháng 9, sau khi iPhone 8 và 8 Plus được bán ra, nhiều người dùng đã tung ảnh màn hình chiếc điện thoại của mình bị phồng và bung hẳn ra khỏi khung máy. Hoá ra lỗi không phải tại màn hình, lỗi tại viên pin.

Một lần nữa rất may mắn cho Apple là viên pin của iPhone 8 và 8 Plus chỉ bị phồng chứ chưa phát nổ như Samsung Galaxy Note 7. Apple cho biết hiện họ đang tìm hiểu nguyên nhân, và vẫn chưa đưa ra lời giải thích cụ thể nào, cũng như giải pháp thu hồi máy để thay thế sửa chữa. Tuy nhiên có lẽ đây không phải là một vấn đề lớn lắm, vì hầu hết người dùng đều có suy nghĩ sẽ bỏ qua iPhone 8 và 8 Plus để sắm iPhone X.

3. Chiếc laptop thảm hoạ PowerBook 5300

Vấn đề: một chiếc laptop hiếm hoi của Apple có khả năng làm người dùng ghét bỏ, hoặc đốt nhà người dùng

Giải pháp Apple đưa ra: tung ra những chiếc laptop khác không có khả năng như trên!?

Nhắc đến Apple thì bên cạnh điện thoại, chúng ta còn phải nhắc đến laptop. Chiếc laptop có tên mã như điện thoại Nokia mà bạn vừa đọc được ở trên thực sự là một thảm hoạ nghiêm trọng trong lịch sử Apple.

PowerBook 5300 là thế hệ laptop PowerBook đầu tiên của Apple , ra mắt năm 1995 - thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử "Quả táo". Lúc này, Apple đang hoạt động dưới sự lãnh đạo của Michael Spindler (còn Steve Jobs ở đâu thì không ai rõ), vướng vào nhiều âm mưu sáp nhập với IBM, sản xuất ra hàng loạt sản phẩm thất bại như Copland và eWorld (đó là lý do vì sao bạn thấy hai cái tên này...lạ hoắc!).

Tuy nhiên, PowerBook 5300 lại là sản phẩm đáng quên nhất của hãng trong giai đoạn này: so với tiêu chuẩn của Apple vào năm 1995, PowerBook 5300 vẫn quá tệ hại. Hai chiếc PowerBook 5300 đã bốc cháy ngay trên dây chuyền sản xuất vì pin bị quá nhiệt. Cục sạc của máy thì cực kỳ dễ hỏng khiến nhiều người dùng không thể sạc lẫn bật máy. Bản lề màn hình thì gãy nát làm rơi ra vô số miếng nhựa nhỏ màu xám mà người ta hay gọi đùa là "chất thải của PowerBook". Cuối cùng, do lỗi thiết kế bộ nhớ đệm, máy chạy ì ạch đến mức không thể tin được.

Khá lắm Apple!

2. Apple Maps

Vấn đề: Apple Maps dính nhiều lỗi, và bị sửa rất nhiều lần

Giải pháp Apple đưa ra: hơn 2.5 triệu lần sửa!

Sự cố này quá nổi tiếng: ngay thời điểm ra mắt, Apple Maps đã dính nhiều lỗi nghiêm trọng khiến Apple phải sửa lỗi đến hơn 2.5 triệu lần theo yêu cầu của người dùng. Trong số đó có những lỗi rất kỳ quặc như Tháp Eiffel bị là phẳng như một tờ giấy, một thành phố nửa trắng nửa đen, nhiều khu vực trên bản đồ trống hoàn toàn, và một vài cây cầu "uốn éo" như đồ thị hàm số.

Vụ việc này "bẽ mặt" đến mức Tim Cook phải đứng ra công khai xin lỗi người dùng, và phải "nuốt nước mắt" đề nghị họ cài các ứng dụng bản đồ khác, trong đó có cả sản phẩm của đối thủ Google Maps.

1. Apple III

Vấn đề: một chiếc desktop vứt đi, không thể hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào

Giải pháp Apple đưa ra: triệu hồi từng chiếc một họ đã bán ra