10 bức ảnh Photoshop nổi tiếng nhất mọi thời đại

Tờ báo The Announcer của Israel bị chỉ trích vì bức ảnh Photoshop đã xóa ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel ra khỏi hàng ngũ 40 lãnh đạo thế giới diễu hành tại Paris (Pháp) sau thảm sát tòa soạn báo Charlie Hebdo. Tháng 7/2008, Iran bị phát hiện dùng Photoshop để che giấu một quả phóng tên lửa không thành công. Bức ảnh Tổng thống Obama cùng các thành viên cơ quan an ninh quốc gia theo dõi diễn biến cuộc truy quét trùm khủng bố Osama bin Laden do Nhà Trắng công bố đã được photoshop xử lý xóa các tập tài liệu trên bàn. Bức ảnh đầy kịch tính được xem là tấm ảnh của năm 2011 đã nhanh chóng bị phát hiện là sản phẩm của Photoshop. Tấm ảnh từng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khi nó được ghi lại từ một nhà du hành vũ trụ đặt chân trên trạm ISS. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của khoa học đây chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Bởi mặt trăng và mặt trời ở vị trí này, sẽ không có ai trên Trái đất nhìn được hiện tượng nhật thực. Tháng 9/2010, tờ báo Al-Ahram của Ai Cập bị chỉ trích mạnh mẽ vì hoán đổi vị trí của các nhà lãnh đạo trên thế giới. Bức ảnh về cuộc chiến Israel-Libăng năm 2006 đã bị chỉnh sửa để khói đen dày đặc hơn. Bức ảnh về giao thông đông đúc ở Pais đã bị phát hiện lỗi chỉnh sửa khi có một chiếc ô tô đi ngược chiều với các xe còn lại. Bức ảnh chú chó với dàn máy bay phản lực trên bầu trời của William Lascelles từng giành chiến thắng trong cuộc thi ảnh đẹp của National Geographic 2010. Không ai nhận ra đây là bức ảnh được ghép bằng Photoshop cho tới khi Lascelles thừa nhận điều này. Triều Tiên bị tố sử dụng Photoshop cho bức ảnh tàu chiến lược trên bãi biển. Nguồn ảnh: Telegraph.

