Xe cưới lao xuống ruộng, mọi người giữ cửa cõng cô dâu ra ngoài

Chiều 2/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe cưới đang đi rước dâu bị lật nghiêng bên bên mép ruộng. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã thu hút hàng nghìn người bình luận và chia sẻ.

Cô dâu được bế ra ngoài.

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn hi hữu xảy ra gần trưa 2/1, trên Quốc lộ 15A, đoạn qua xóm 8, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Chiếc xe hoa mang biển kiểm soát 37A - 204.xx chạy hướng huyện Tân Kỳ - TP.Vinh, khi đến địa điểm trên do đoạn đường cua, tài xế không làm chủ được tay lái khiến xe lật xuống bên phải đường.