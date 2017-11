Vỡ mộng với "mặt gốc" không như là mơ của loạt mỹ nam, mỹ nữ Thái

Những năm gần đây, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên rất phổ biến ở Thái Lan và một số quốc gia châu Á khác. Nhiều người thành công rũ bỏ gương mặt xấu xí, méo mó trong quá khứ, làm lại cuộc đời nhờ "dao kéo". Các nhân vật tham gia chương trình Let Me In (Thái Lan) là ví dụ điển hình cho việc "vịt hóa thiên nga" trong cổ tích. Nhớ hồi năm ngoái, cô gái có tên Wijitpraphorn Punbu khiến báo chí tốn không ít giấy mực vì "dậy thì thành công" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô vốn sở hữu ngoại hình xấu xí, gương mặt không cằm và hàm răng hô, chen chúc nhau. Trong quá khứ, Punbu thường xuyên bị chế nhạo, giễu cợt, tự ti đến mức không dám gặp ai. Không chỉ kém xinh, gương mặt méo mó còn khiến cô mắc tật gáy to, không thể ăn uống bình thường và bị bệnh tiêu hóa. Hay như cách đây không lâu, chàng trai 22 tuổi có tên Noppajit Monlin cũng gây sốc khi biến đổi hoàn toàn sau "dao kéo". Monlin tham gia Let Me In mùa 3, được tài trợ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh lại cơ hàm, cắt mí, tiêm botox và làm đẹp da. Hiện tại, anh đẹp trai như tài tử điện ảnh, khác xa hình ảnh quá khứ. Không chỉ có 2 trường hợp trên, nhiều mỹ nam, mỹ nữ Thái Lan khác cũng đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người sốc khi thấy ảnh quá khứ khác một trời một vực của họ.

