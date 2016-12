Vlogger An Nguy ngày càng xinh đẹp, kiều diễm đến khó tin

Vlogger An Nguy tên thật Ngụy Thiên An được biết tới là một cô nàng cá tính với những câu nói cực chất và gu thời trang theo hơi hướng bụi bặm, năng động. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô nàng sinh năm 1986 này đã bất ngờ thay đổi phong cách và dần nữ tính hóa. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Đặc biệt, sau khi tham gia The Face Việt Nam với không ít ồn ào, Ngụy Thiên An đã quyết định tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn bên cạnh showbiz và đương nhiên để làm được điều này, bạn gái cũ của Toàn Shinoda phải thay đổi phong cách thời trang đa dạng hơn. Trong buổi ra mắt phim gần đây, An Nguy xuất hiện trước báo giới bằng một hình ảnh rất khác, rất xinh đẹp và duyên dáng. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng dài tay nhẹ nhàng, kín đáo mà tinh tế, đi cùng giày cao gót. Kết hợp với bộ trang phục bắt mắt này là lối trang điểm và kiểu tóc xoăn dài, tất cả đã mang đến vẻ đẹp tổng thể đậm chất nữ tính cho cô nàng từng được đánh giá là quậy và ngông nhất giới vlogger Việt. Còn đâu hình ảnh một An Nguy tomboy, tưng tửng thường thấy ở ngoài đời hay trên Vlog sau khi cô nàng bắt đầu tham gia showbiz bằng những hoạt động nghệ thuật. Cách trang điểm nữ tính với đôi môi đỏ khiến An Nguy trở nên dịu dàng và chẳng thua kém bất cứ hot girl đình đám nào trong cộng đồng mạng xã hội Việt. Không chỉ trong sự kiện vừa rồi, trước đó An Nguy cũng đã có không ít hình ảnh xinh đẹp và cuốn hút khi quyến rũ lạ thường được cô đăng tải trên trang cá nhân của mình. Dường như sau khi dự thi The Face, hot vlogger sinh năm 1986 này có những sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách và guu thời trang ăn mặc của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều cư dân mạng sau khi theo dõi sự thay đổi của An Nguy thì phải phát ngôn rằng:"Còn đâu An Nguy của ngày nào, cá tính và mạnh mẽ. Thay vào đó là một cô nàng dịu dàng, nữ tính". Trích nickname Phan Tuan Tran. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Vlogger An Nguy tên thật Ngụy Thiên An được biết tới là một cô nàng cá tính với những câu nói cực chất và gu thời trang theo hơi hướng bụi bặm, năng động. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô nàng sinh năm 1986 này đã bất ngờ thay đổi phong cách và dần nữ tính hóa. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Đặc biệt, sau khi tham gia The Face Việt Nam với không ít ồn ào, Ngụy Thiên An đã quyết định tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn bên cạnh showbiz và đương nhiên để làm được điều này, bạn gái cũ của Toàn Shinoda phải thay đổi phong cách thời trang đa dạng hơn. Trong buổi ra mắt phim gần đây, An Nguy xuất hiện trước báo giới bằng một hình ảnh rất khác, rất xinh đẹp và duyên dáng. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng dài tay nhẹ nhàng, kín đáo mà tinh tế, đi cùng giày cao gót. Kết hợp với bộ trang phục bắt mắt này là lối trang điểm và kiểu tóc xoăn dài, tất cả đã mang đến vẻ đẹp tổng thể đậm chất nữ tính cho cô nàng từng được đánh giá là quậy và ngông nhất giới vlogger Việt. Còn đâu hình ảnh một An Nguy tomboy , tưng tửng thường thấy ở ngoài đời hay trên Vlog sau khi cô nàng bắt đầu tham gia showbiz bằng những hoạt động nghệ thuật. Cách trang điểm nữ tính với đôi môi đỏ khiến An Nguy trở nên dịu dàng và chẳng thua kém bất cứ hot girl đình đám nào trong cộng đồng mạng xã hội Việt. Không chỉ trong sự kiện vừa rồi, trước đó An Nguy cũng đã có không ít hình ảnh xinh đẹp và cuốn hút khi quyến rũ lạ thường được cô đăng tải trên trang cá nhân của mình. Dường như sau khi dự thi The Face, hot vlogger sinh năm 1986 này có những sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách và guu thời trang ăn mặc của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều cư dân mạng sau khi theo dõi sự thay đổi của An Nguy thì phải phát ngôn rằng:"Còn đâu An Nguy của ngày nào, cá tính và mạnh mẽ. Thay vào đó là một cô nàng dịu dàng, nữ tính". Trích nickname Phan Tuan Tran. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.