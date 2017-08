Việt Nam lọt top 10 địa điểm trăng mật rẻ nhất thế giới

Maroc

Đất nước Ả Rập xa lạ thơm lừng mùi hương liệu và gia vị, với giả cả thấp đến kinh ngạc. Khó có nơi nào đánh bại được một trong những địa điểm trăng mật giá phải chăng nhất thế giới này về những chuyến phiêu lưu lãng mạn không tốn kém. Marrakesh, Fez và Essaouira là những thành phố xinh đẹp không ngủ với đầy các quán cà phê giá rẻ. Ấn Độ

Từ lâu đã được những du khách theo chủ nghĩa tiết kiệm ưu ái, nay Ấn Độ đang dần trở nên đắt đỏ hơn, nhưng vẫn rẻ đến không tin được. Ngay cả những người binh thường nhất cũng có thể mua được vé hạng nhất trên chuyến tàu hỏa xuyên Ấn, tuyến tàu đêm Delhi-Udaipur chỉ tốn khoảng 30 USD (khoảng 700.000 VND) cho buồng ngủ ở khoang hạng nhất. Việt Nam

Dù chỉ có ít hơn 10 USD (khoảng 230.000 VND) một ngày, du khách có thể đi du lịch ở Việt Nam mà vẫn ăn chơi “sang chảnh” như vua chúa , bởi nơi đây là thiên đường của ẩm thực đường phố. Hãy nhớ lên danh sách và thưởng thức hết các món ăn đặc sản của thành phố nơi bạn thăm thú: phở bò, bún chả, nhất là bạn có thể vừa lang thang đi dạo ngắm phố phường tay trong tay với người bạn đời vừa nhấm nháp món bánh mì. Một chuyến đi tầm trung cũng sẽ không gây phá sản, mà lại giúp du khách được nghỉ ngơi ở những nơi đặc trưng hơn (ví dụ như khu phố cổ), hay đi du thuyền trên những con tàu thăm vịnh Hạ Long hạng sang hơn và thêm những dịch vụ cho trải nghiệm đáng nhớ hơn (một lớp học nấu ăn, một chuyến thăm quan trên xe đạp quanh phố cổ Hội An) với tiền lẻ vẫn đủ cho một ngày nghỉ ngơi trên bãi biển ở đảo Phú Quốc xinh đẹp. Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là một đất nước tự do. Ngay cả trong các quán ăn sang trọng nhất, một ly cà phê vẫn có giá dưới 1 USD (23.000VND), một vại bia cũng không quá 2 USD (45.000VND). Có rất nhiều khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh dễ thương và những trang trại được cải tạo tuyệt đẹp dành cho các cặp đôi chỉ dưới 100USD (khoảng 2.000.000 VND). Indonesia

Bali là lựa chọn nổi bật nhất với những bãi biển tuyệt vời, khách sạn đẹp như tranh vẽ, văn hóa Ubud phong phú, và những khu lướt sóng hoành tráng với giá cả phải chăng. Nhưng Indonesia còn có tới 17.000 hòn đảo, như Lombok và quần đảo Gili cũng là những điểm du lịch trăng mật lý tưởng đáng được cân nhắc. Đảo Honduras

Honduras là sự lựa chọn ngân sách hợp lý của Trung Mỹ, rất dễ tìm được đồ ăn và chỗ trọ giá rẻ. Đây cũng là một trong những nơi rẻ nhất để học lặn. Hãy đến những cồn cát trắng của Utila để lặn biển hay chỉ đơn giản là thư giãn ở vùng biển Caribean xinh đẹp; những hòn đảo gần Cayos Cochinos là điểm trăng mật lãng mạn nhất. Campuchia

Chỉ với 72USD (khoảng 1.600.000VND) cho một người, các cặp đôi có thể tận hưởng 7 ngày khám phá vẻ đẹp quyến rũ của Angkor Wat, khu di sản đền thờ và rừng rậm được UNESCO công nhận. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt ở đây cũng siêu rẻ, bia và các bữa ăn chỉ khoảng 2USD (45.000VND) và khách sạn hạng sang cũng không hề đắt. Bungari

Quốc gia này có thể không phải là lựa chọn du lịch trăng mật mà các cặp đôi thường nghĩ tới đầu tiên, nhưng lại là địa điểm giá rẻ bất kể mùa nào trong năm với dân du lịch. Thủ đô Sofia có đủ danh thắng để thu hút dân thành thị. Người muốn nghỉ hè có thể ghé qua Biển Đen: nắng vàng biển xanh, bia mát giá rẻ. Còn muốn nghỉ đông, hãy tới khu trượt tuyết tuyệt nhất nhất của châu Âu: Bansko và Borovets, lý tưởng cho cả gia đình với các quán ăn giá rẻ mà thịnh soạn. Nam Phi

Ẩm thực và chỗ ở trên khắp mọi miền đất nước xinh đẹp xa xôi này đều có giá rẻ mà chất lượng lại tuyệt vời. Đặc biệt, các cặp đôi có thể thăm thú những khách sạn kiêm nhà vườn sản xuất rượu vang ở Western Cape, vừa có giá phải chăng, lại tuyệt không kém so với những vườn nho nổi tiếng khác trên thế giới. Đặc biệt, chuyến tàu chậm Shosholoza Meyl chạy gần như cùng một tuyến đường có cảnh quan ngoạn mục giữa Johannesburg và Cape Town như con tàu Blue Train hạng sang, nhưng giá lại chỉ bằng một phần hai mươi. Puerto Rico

Có cùng khung cảnh với thiên đường Caribbean đắt đỏ, nhưng quần đảo Tây Ban Nha này lại có khách sạn và khu nghỉ dưỡng giá cả phải chăng, lịch sử giàu có. Còn nếu muốn một tuần trăng mật lãng mạn đến diệu kỳ, các cặp đôi có thể chèo thuyền kayak vào ban đêm, chiêm ngưỡng mặt biển lấp lánh sáng rực sinh vật phù du trong Vịnh Bioluminescent. Để tiết kiệm hơn nữa, hãy đi vào tầm tháng 5, giá cả sẽ rẻ hơn khoảng 40% do mùa bão (tháng 6-11 hằng năm), nhưng vào tháng 5 thời tiết vẫn rất đẹp.

