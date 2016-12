Vẻ đáng yêu của những thiên thần nhí vùng cao gây sốt

Mới đây, trang Facebook cá nhân của nhiếp ảnh gia Phiêu Phong đăng tải những hình ảnh về một em bé vùng cao rất đáng yêu. Những bức ảnh chụp em khiến cộng đồng mạng truyền tay nhau không ngớt và ví em như một “soái ca nhí”. Ảnh: Phiêu Phong. Hình ảnh bé trai tên Hạ, 5 tuổi, được nhiếp ảnh gia ghi lại trong một chuyến từ thiện cho những trẻ em vùng cao. Gương mặt xinh trai cùng đôi mắt hút hồn của em nhanh chóng thu hút người đối diện. Ảnh: Fb Nguyễn Ngọc Minh. Gương mặt lấm lem bùn đất không thể che lấp được vẻ dễ thương của em. Ảnh: Phiêu Phong. Dù không được mặc quần áo sạch sẽ và lành lặn, nhưng bé Hạ vẫn thu hút bởi gương mặt sáng và thông minh của mình. Ảnh: Phiêu Phong. Gương mặt chuẩn "soái ca nhí" của bé Hạ. Ảnh: Phiêu Phong. Còn cô bé người H’Mông xinh đẹp này được nhiếp ảnh gia Phạm Nhất Việt chụp lại trong chuyến đi Sapa cũng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt bởi vẻ cuốn hút của bé. Ảnh: Phạm Nhất Việt. Đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn của bé xua tan cái lạnh 10 độ ở Sapa. Ảnh: Phạm Nhất Việt. Trước đó, khoảng vào đầu tháng 1 năm nay, những bức ảnh của thiên thần nhí vùng cao này cũng đã khiến bao nhiêu trái tim xao xuyến. Ảnh: Tâm Sự Gia Đình. Gương mặt mong manh, đôi mắt to tròn hút hồn của bé được cư dân mạng đặt cho cái tên "mỹ nhân của tương lai". Ảnh: Tâm Sự Gia Đình. Bé gái người Mông tên Chanh này lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia Kiều Ngọc Bích. Vẻ đẹp của cô bé dân tộc làm say đắm lòng người. Ảnh: Kiều Ngọc Bích. Cư dân mạng cho rằng, vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc, hồn nhiên không cần son phấn của bé không thua kém bất cứ hot girl thành phố nào. Ảnh: Kiều Ngọc Bích.

