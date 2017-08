Trường Sa và biển đảo hoang sơ trong "Dấu ấn Việt Nam"

Đảo Trường Sa là đảo lớn nhất và là một trong những đảo đẹp nhất của quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Từ bầu trời cao, Trường Sa càng hiện ra lung linh, vững chãi hơn khi được nhìn toàn cảnh với nhiều công trình kiên cố được xây dựng trong các năm qua. Ảnh: Hung Le. Hiếm có nơi nào mà cảnh vật, sông nước, con người hòa quyện vào nhau tạo thành những bức tranh hài hòa mỹ lệ như ở vùng đất Quảng Bình. Trong ảnh là toàn cảnh thành phố Đồng Hới, nơi mang vẻ đẹp giữa hai vời non nước - "Biển réo đầu hồi núi ngủ quanh sân". Ảnh: Tran An. Vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên sở hữu vẻ đẹp hoang sơ đến ngỡ ngàng. Hoàng hôn buông xuống tạo nên một bức tranh thiên nhiên với non nước hữu tình làm say lòng du khách. Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng. Một góc đảo Lý Sơn, nơi có cột cờ khẳng định chủ quyền đất nước. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, bốn bề là biển cả tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp trường tồn của tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải. Vịnh Vĩnh Hy là nơi còn mang nhiều nét hoang sơ do thiên nhiên hào phóng ban tặng. Nơi đây sở hữu quần thể xinh đẹp, hùng vĩ với những bãi cát trắng bao quanh, được ví như nơi sơn cùng thủy tận của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đỗ Nguyễn Thành. Hòn Yến thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn. Vào những ngày nước cạn, dưới chân Hòn Yến lộ ra những bãi san hô tuyệt đẹp mà ta có thể trực tiếp ngắm nhìn không cần phải lặn xuống biển như một số nơi khác. Ảnh: Lê Trung. Khởi hành từ cầu tàu Rạch Giá và chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ là tới hòn Lớn (hòn Củ Tron), là hòn lớn nhất trong số 21 hòn thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong ảnh là bãi Mến thuộc hòn Lớn, nơi sở hữu bãi cát trắng và làn nước biển xanh biếc, cùng hàng dừa rất đẹp và thơ mộng. Cuộc thi ảnh "Dấu ấn Việt Nam" sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 28/8, kết quả sẽ được công bố từ 2/9 đến 5/9. Mời bạn gửi ảnh tham gia tại đây. Ảnh: Nghia Tran.

