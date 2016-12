Trai xinh, gái đẹp nổi tiếng từ môi trường quân đội

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Báo Kiến Thức gửi đến bạn đọc bài giới thiệu về những nhân vật trẻ tuổi, tài năng nổi tiếng từ trong môi trường quân đội. Họ không chỉ là những trai xinh, gái đẹp ở thế hệ 9X mà còn là những học viên quân đội, quân nhân ưu tú có thành tích, công việc và khả năng đáng ngưỡng mộ. Nhân vật đầu tiên được nhắc đến là Phạm Hoài An, sinh năm 1990 là phi công của trung đoàn 937 tiêm kích Su-22M4, từng là nhân vật được giới thiệu trên rất nhiều trang báo về thanh niên Việt Nam trong năm qua. Hoài An quê gốc Uông Bí, Quảng Ninh, đã tốt nghiệp Khóa 39 Chỉ huy tham mưu - phi công quân sự của trường Sĩ quan Không quân. Hiện tại Phạm Hoài An đang là phi công của trung đoàn 937 tiêm kích Su-22M4, phụ trách tuần tra, bảo vệ vùng trời Biển Đông, Trường Sa của Việt Nam. Để lái được chiếc máy bay tiêm kích Su-22M4, được mệnh danh là "đôi cánh ma thuật" của Không quân Việt Nam, với nhiều phi công thực sự là do nghề chọn người. Giống như nhiều phi công khác, Hoài An phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe và đến nay vẫn luôn luôn phải tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn. Làm công việc, nhiệm vụ của một phi công, phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng Hoài An và các đồng nghiệp vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cũng như tự hào khi có thể góp một phần công sức của bản thân vào việc bảo vệ Tổ quốc. Ngoài việc trở thành phi công lái tiêm kích Su-22M4 khi tuổi đời còn rất trẻ, Hoài An còn là nhân vật được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ bởi ngoại hình rắn rỏi, bảnh trai đầy nam tính của mình. Sau khi được chú ý và nổi tiếng, hình ảnh của Hoài An xuất hiện trên rất nhiều fanpage lớn nhỏ, đặc biệt là các trang có nhiều thành viên nữ. Trong ảnh là nữ xạ thủ kiêm Á khôi Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM tên Nguyễn Thị Giao Linh, sinh năm 1992. Giao Linh được mệnh danh là nữ xạ thủ xinh đẹp nhất Việt Nam, không chỉ có tài bắn súng mà còn có nhan sắc, ngoại hình nổi bật giúp cô tỏa sáng trong nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cao 1m70, có kinh nghiệm làm người mẫu, tuyệt xinh, dịu dàng trong tà áo dài... nhưng khi xuất hiện trên sa trường, tập luyện bắn súng, Giao Linh lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: mạnh mẽ và can trường. Thể hiện được nhiều tố chất trong chương trình học quân sự ở trường, Giao Linh được tuyển chọn vào đội bắn súng quân sự và được đi tập huấn, nâng cao khả năng chuyên môn. Nhìn cô gái xinh đẹp này ít ai biết cô có võ nghệ đầy mình, từng giành những danh hiệu, giải thưởng như Hạng nhất cá nhân môn bắn súng AK, AR 15 năm 2014; hạng nhất đồng đội 3 môn quân sự phối hợp nữ năm 2014; hạng nhất cá nhân môn bắn nỏ năm 2014... Ngoài tài năng bắn súng, với những tố chất và thế mạnh sẵn có về mặt ngoại hình, hiện tại Giao Linh vẫn duy trì song song hai công việc của một nữ xạ thủ và một người mẫu ảnh. Từ sau cuộc thi Miss Sinh viên năm 2011, nhận thấy tiềm năng, khả năng của mình, Giao Linh đã dấn thân sâu hơn vào nghề người mẫu và hiện cô vẫn thường xuyên nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ những nhiếp ảnh gia từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Sự đa dạng và có phần đối nghịch nhau về hai mặt tài năng đã khiến Giao Linh trở thành một nhân vật rất thú vị, được nhiều bạn trẻ quan tâm, khen ngợi trong năm 2016. Tháng 2/2016, đông đảo cư dân mạng Việt đã được biết đến câu chuyện nói về sự thay đổi 180 độ của một chàng trai 18 tuổi nghịch ngợm, phá phách trở thành một "soái ca quân nhân", vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, điềm đạm được nhiều người mến mộ. Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Mai Phúc, một 9X quê Thái Bình hiện đang học tại trường Sĩ quan không quân ở Nha Trang. Bị bố mẹ "tống" đi lính vì quá nghịch ngợm, lông bông, nhưng chỉ sau vài năm rèn luyện, Mai Phúc đã lột xác hoàn toàn, chuyển mình thành một quân nhân chuyên nghiệp, một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Dân mạng Việt đã từng rất ấn tượng với câu chuyện kể về những kỷ niệm trong những ngày tháng học tập, rèn luyện ở trường Sĩ quan không quân của Mai Phúc, dù vất vả, nhiều gian truân nhưng nó đã góp phần trực tiếp tạo ra một con người trưởng thành ở hiện tại. "Muốn trở thành 1 thằng đàn ông thật sự trước tiên hãy trở thành 1 người lính. Mình khuyên thật anh em mà nếu chưa xác định được lý tưởng đam mê của mình, vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ thì nên đi lính, vừa có thời gian rèn luyện vừa có thời gian suy nghĩ định hướng và kinh nghiệm sống trong môi trường lành mạnh. Biết đâu ở nhà đang làm của nợ vào quân đội lại thích, lúc trở về chững chạc đàn ông gấp mấy thằng con nhà người ta", với những dòng chia sẻ này, Mai Phúc đã cung cấp cho rất nhiều bạn thanh niên Việt Nam những kinh nghiệm quý giá, tạo ra một sự lựa chọn rất tốt khi còn đang "chông chênh" chưa định hướng được sự nghiệp. Ngoài câu chuyện thú vị và sự tiến bộ vượt bậc của bản thân trong quá trình rèn luyện tại trường Sĩ quan không quân, Mai Phúc còn được cư dân mạng chú ý bởi ngoại hình quá ư điển trai, nam tính của mình. Sở hữu gương mặt sáng sủa, ngoại hình cao ráo, khỏe khoắn đã được tôi luyện trong thời gian đi lính nữa - những điều đó đã khiến nhiều cô gái phải khen nức nở. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

