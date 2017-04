Top 10 vùng đất Việt nhiều gái xinh khiến ai cũng ngơ ngẩn

10. Hải Phòng:

Con gái Hải Phòng mang nét đài các xen lẫn chút hiện đại. Giữa một rừng mỹ nhân, những cô gái Hải Phòng vẫn toát lên nét cuốn hút riêng bằng sự quyến rũ, thông minh và sắc sảo. Hải Phòng đẹp nhất là con gái Thủy Nguyên với làn da trắng sứ ngọt ngào. 9. Tây Bắc

Con gái Tây Bắc mang vẻ đẹp cuốn hút, dáng người cân đối là một trong những ưu điểm mà nhiều phụ nữ vùng khác hiếm có được. Những người lần đầu đến đây còn không tiếc lời khen tặng cho những bông hoa giữa chốn núi rừng này. 8. Quảng Ninh

Nói đến vùng đất sản sinh ra những cô gái đẹp sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Quảng Ninh. Dẫu sống ở vùng duyên hải Đông Bắc Bộ, nổi tiếng là mỏ than lớn của cả nước nhưng con gái Quảng Ninh lại sở hữu làn da trắng ngần. Đặc biệt, những cô gái đất phật Yên Tử, thôn Năm Mẫu được mệnh danh là thôn cung nữ được vua chúa ưu ái vì vẻ đẹp đoan trang, đài các. 7. Đà Lạt:

Thừa hưởng một khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm nên vẻ đẹp ngọt ngào của con gái Đà Lạt làm say lòng bao du khách cũng chẳng còn là điều khó hiểu. Đà lạt vốn dĩ đã mộng mơ, mỗi khung cảnh mỗi thời khắc đều lãng mạn thì việc bất ngờ bắt gặp nụ cười tỏa nắng, má đỏ hây hây của thiếu nữ Đà Lạt ẩn sau chiếc khăn len đã đủ khiến nhiều anh chàng say cảnh lẫn say tình. 6. Mường Lè, Thanh Hóa

Con gái Thái - Mường Lè Thanh Hóa từ xưa đến nay đều mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, không chỉ trai làng lân cận luôn lăm le bắt vợ mà cả ông hổ - chúa tể sơn lâm cũng bày trò rình rập. Tương truyền cách đây khoảng trăm năm, vào một buổi sáng, một người con gái có vẻ đẹp mặn mà đang ngồi dưới chân nhà sàn chải tóc, thì bỗng đâu từ xa có một chú hổ tiến nhanh lại rồi vồ lấy cô gái bỏ đi. Dân làng nhiều lần vào rừng tìm kiếm trong vô vọng, thì mãi về sau mới nhận được tin: cô gái ấy vẫn sống khỏe mạnh nhưng vì hổ yêu mến tài sắc nên không cho trở về. 5. Mường So (Phong Thổ, Lai Châu)

“Nơi hoa ban nở thành người con gái Thái”- nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã từng thốt lên những vần thơ khi bất ngờ bắt gặp hình bóng dịu dàng e ấp của những cô gái nơi đây. Vẻ đẹp của con gái Thái - Mường So còn được truyền nhau qua sự tích cổ: Ngày trước có nàng Han trắng đẹp như hoa chớm nở trong ánh sương mai. Nàng Han xuất thân trong một gia đình người Thái nghèo ở Chiềng Sa (nay là xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Về sau nàng cải nam trang đứng lên kêu gọi bản làng diệt giặc xâm lược. Sau khi thắng trận trở về, nàng tắm gội ở mó nước Tây An (xã Mường So) rồi bay về trời. 4. Huế

Con gái xứ Huế gắn liền với hình ảnh tà áo dài tím, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai đã dần trở thành một đặc trưng, một biểu tượng của vùng đất này. Là vùng đất cố đô, cung đình, nên nét đoan trang, từ tốn, nhã nhặn đã ăn sâu vào lối sống. Và minh chứng cho điều này, là nếu có dịp ngang qua Quốc học Huế không ít người phải xuyến xao khi bắt gặp hình ảnh những cô nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài. 3. Nha Mân (Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Người xưa tương truyền câu nói: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” để ca ngợi vẻ đẹp nổi trội của phụ nữ nơi đây. Đến nay, vùng đất này còn truyền nhau giai thoại: vua Nguyễn Ánh bị triều Tây Sơn truy đuổi khi đi ngang qua vùng đất này, để thuyền đỡ cồng kềnh đã bỏ lại đây hàng trăm cung tần mỹ nữ. Về sau, những giai nhân này kết hôn và sinh con rồi tiếp tục duy trì vẻ đẹp qua nhiều đời sau. 2. Hà Nội:

Từ hàng thế kỉ trước, gái Hà Thành đã đẹp nức tiếng gần xa. Vẻ đài các, thanh tao, trang nhã, lối ứng xử tinh tế đã làm xiêu lòng biết bao người. Thậm chí, thiếu nữ Hà Nội còn là nguồn cảm hứng dồi dào để đi vào những tác phẩm văn thơ nhạc họa nổi tiếng. 1. Tuyên Quang

Đứng đầu bảng xếp hạng không thể không kể đến cô gái Tuyên Quang. Người xưa có câu “Chè Thái, Gái Tuyên” để chỉ những cô gái thanh tao, làn da trắng ngần, vẻ đẹp thanh thoát đầy thu hút. Thậm chí nhiều du khách còn truyền nhau: một lần đến đây sẽ say đến quên đường về!

