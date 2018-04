Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: VFF không có ý đồ gạt người nào hay lợi ích nhóm

Công tác chuẩn bị đại hội ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cho rằng VFF có những sơ suất, tuy nhiên nguyên nhân không phải từ lợi ích nhóm như một số ý kiến nghi ngờ.

"Chúng tôi nghĩ vừa qua xảy ra những việc như vậy cũng là do công tác chuẩn bị có những tính toán không hết. Hoàn toàn không có ý đồ gạt người nào hay lợi ích nhóm. Đây thực sự do những lý do khách quan. Chúng tôi cũng có ý kiến một số tiêu chí không cần thiết lắm thì đề nghị VFF xem xét lại", ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng trả lời phỏng vấn truyền thông.

Tổng cục TDTT chỉ đạo VFF rà soát lại các công đoạn chuẩn bị cho đại hội. Trong đó các vấn đề liên quan đến nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ VIII cần được xem xét kỹ.

"Đại hội được tổ chức công khai, minh bạch, dân chủ đảm bảo tập hợp đông đảo những người có tâm huyết, có năng lực giúp bóng đá Việt Nam phát triển, đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ bóng đá nước nhà", ông Vương Bích Thắng chia sẻ.

Về vị trí Chủ tịch VFF, Tổng cục TDTT ủng hộ các ứng viên đưa ra đề án tranh cử. Đây có thể là 1 tiêu chí được cân nhắc bổ sung vào quy định của đại hội.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ phương án đó. Những người ứng cử cần có chương trình hành động, có kế hoạch để thực hiện khi được tham gia vào các vị trí đó. Chúng tôi khuyến khích việc này", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng từ chối tiết lộ liệu Bộ VH-TT&DL sẽ chốt ứng viên Nhà nước nào sẽ tham gia tranh cử Chủ tịch VFF, tức là cả ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng vẫn còn cơ hội.

Trước đó, Bộ Nội vụ yêu cầu trong số các ứng viên hiện tại có một số là cán bộ (Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học TDTT 2 Lê Quý Phượng) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, do đó để tranh cử cần có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của đơn vị chủ quản.

30 ngày sau khi Bộ Nội vụ cấp phép, Đại hội VFF khoá VIII sẽ được tổ chức.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải (trái) chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF. (Ảnh: Duy Thành)

Theo chỉ đạo của Tổng cục TDTT, ban chấp hành VFF sẽ rà soát lại các công đoạn chuẩn bị cho đại hội, thống nhất các tiêu chí để tạo điều kiện cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

"Chúng tôi sẽ rà soát lại và xin ý kiến ban chấp hành. Đại bộ phận ban chấp hành đồng ý mới đưa tiêu chí đó vào. Ban chấp hành nhận thấy có phản biện của một số ủy viên, có ý kiến công luận thì chúng tôi luôn lắng nghe tiếp thu chứ không bảo thủ, sĩ diện trong vấn đề này", ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF cho biết.