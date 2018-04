Tình huống chưa từng có trong 17 năm Đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 tháng 2 tuý III năm 2018 được phát sóng chiều 15/4. 4 nhà leo núi tranh tài gồm: Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định), Đặng Thị Hoài Anh (THPT Ứng Hoà A, Hà Nội) và Đỗ Thị Thanh Trúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang).

4 nhà leo núi tranh tài và tạo nên điều đầu tiên trong 17 năm của cuộc thi. Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia

Trong phần thi khởi động, cuộc thi đã có câu hỏi về phim hoạt hình Co Co. (Phim hoạt hình Co Co là phim xuất sắc nhất của giải thưởng Quả cầu Vàng cho thể loại phim gì). Thí sinh nhận được câu hỏi này và có câu trả lời chính xác là Thanh Trúc: Phim hoạt hình xuất sắc nhất.