Thực hư cơ bắp như tạc của “hot boy tóc bạch kim”

Chị em khó mà làm ngơ trước quý ông cơ bắp và quyến rũ như thế này!

Tóc cùng râu màu bạch kim, gương mặt góc cạnh quắc thước, đặc biệt là cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi chắc nịch khiến mọi quý cô lần đầu nhìn thấy đều không khỏi rung rinh trước hình ảnh của hot boy tóc bạch kim được cho là đã ở tuổi “lục tuần”.



Thế nhưng, quý ông cơ bắp điển trai nhìn như 60 kia thực chất mới chỉ...35! Pawel Ladziak vốn là một huấn luyện viên thể hình người Ba Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và video tập luyện lên trang cá nhân nhưng thú nhận mình chỉ được mọi người biết đến đông đảo kể từ khi...nhuộm tóc!

Vài năm trước, tóc của Pawel Ladziak bỗng dưng ngả dần sang màu xám. Và anh quyết định nhuộm luôn cả tóc cả râu thành màu bạch kim cho đồng bộ! Nào ngờ, hiệu ứng mà kiểu tóc mới tạo ra lại ngoài sức tưởng tượng! Nhưng thực chất, quý ông nhìn như 60 kia mới chỉ có 35 tuổi thôi!

Tài khoản mạng xã hội của Pawel hiện đã có gần 350 ngàn fan hâm mộ bởi vẻ ngoài vô cùng “chất chơi” của chủ nhân. Nhiều người ùn ùn tìm đến phòng gym của Pawel Ladziak vừa để tập, vừa để chiêm ngưỡng gương mặt cuốn hút cùng hình thể không thể chê của anh.



Ngoại hình sáng láng và đầy chất “phong trần” của Pawel Ladziak khiến anh được so sánh với doanh nhân 49 tuổi người Ý Gianluca Vacchi - người cũng khá nổi tiếng với mái tóc bạch kim cùng thân hình cân đối.

Dù không giàu có như Gianluca Vacchi, nhưng với sức ảnh hưởng như hiện tại, có lẽ trong thời gian không bao lâu nữa, Pawel Ladziak sẽ sớm trở thành một “ông vua” thực sự trên mạng xã hội. Tiền bạc và danh tiếng sẽ cùng một lúc bủa vây người đàn ông có cơ may kỳ lạ này! Pawel Ladziak ngày càng nổi tiếng nhờ mái tóc và râu màu bạch kim. Người đàn ông này có lẽ là trường hợp hi hữu nổi tiếng không phải vì trẻ trung mà là vì...già hơn tuổi thật! Đã có vợ nhưng Pawel Ladziak vẫn được rất nhiều phụ nữ mến mộ

