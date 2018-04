Thủ môn Bùi Tiến Dũng gượng gạo lấn sân sang nghiệp người mẫu

Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những cái tên gây chú ý nhất. Đặc biệt sau khi anh chàng này bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018. Trước khi xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018, nhiều người chỉ nghĩ rằng Bùi Tiến Dũng chỉ dừng lại làm người mẫu ảnh quảng cáo, tham gia sự kiện. Nhưng sau tối ngày 22/4, fan hâm mộ chàng thủ môn U23 Việt Nam này còn nghĩ đến tương lai lấn sân sang nghiệp nghệ thuật của Tiến Dũng. Trong vai trò vedette cho một thương hiệu thời trang nam, Bùi Tiến Dũng diện bộ bộ suit xanh, kết hợp cùng giày thể thao trẻ trung. Sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Tiến Dũng khiến khán giả thích thú, dành cho anh những tràng pháo tay cổ vũ. Có khán giả nói vui, giữa hàng trăm người mẫu nổi tiếng xuất hiện, người dành được tiếng vỗ tay tán thưởng to nhất, vang nhất lại là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, nhiều người cũng cho rằng Tiến Dũng dù xuất hiện ở khá nhiều sự kiện to nhỏ khác nhau nhưng lần đầu bước trên sàn catwalk, anh chàng này tỏ ra khá gượng gạo. Tuy nhiên cũng do là lần đầu nên Tiến Dũng cũng được giới mộ điệu cũng như khán giả có mặt tại show diễn châm chước và tán thưởng... Trên fanpage tuần lễ thời trang, một khán giả bình luận trên trang: "Khi bạn đam mê đá bóng nhưng lại bị bắt đi diễn thời trang, bước đi như hờn giận cả thế giới". Một bạn khác nhận xét: "Anh Dũng đi catwalk như đi chợ, nhưng thần thái tốt. Quan trọng vẫn là thần thái". Bùi Tiến Dũng sở hữu chiều cao lý tưởng 1,81 m cùng vóc dáng khá đẹp, gần tiêu chuẩn của một người mẫu nam. Hồi đầu năm, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ trên trang cá nhân muốn mời Tiến Dũng làm vedette vì ấn tượng với chiều cao của cầu thủ này. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng làm người mẫu tại show diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018 cũng bị rò rỉ khi anh chàng này bị các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện bắt gặp. Mời quý độc giả xem clip Thủ môn Bùi Tiến Dũng làm vedette show thời trang Đây là lần đầu tiên chàng cầu thủ "hot boy" của đội tuyển U23 Việt Nam làm người mẫu catwalk. - Nguồn: Zing

