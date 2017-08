Thành phố 7 năm liền giữ danh hiệu đáng sống nhất thế giới

Nếu bạn đã bao giờ muốn đóng gói hành lý và bắt đầu cuộc sống mới ở nơi nào đó tuyệt vời, thì đây là lúc bạn nên đọc danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới vừa được công bố mới đây.



Năm thứ bảy liên tiếp, Melbourne, Úc được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, bên cạnh đó, các thành phố khác thuộc Canada và Úc cũng chiếm được 6 trong số 10 địa điểm. Tuy nhiên, không đô thị nào của châu Á lọt vào danh sách này.

Melbourne đã được đánh giá là thành phố dễ sống nhất thế giới năm thứ bảy liên tiếp.

Đây là kết quả do cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu Economist Intelligence Unit (EIU) tiến hành khảo sát thường niên, thực hiện ở 140 quốc gia, căn cứ đánh giá theo các yếu tố như sự bình ổn, vấn đề y tế chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

10 thành phố đứng đầu là:

1. Melbourne, Úc: 97,5 điểm

2. Thủ đô Vienna, Áo: 97,4 điểm

3. Vancouver, Canada: 97,3 điểm

4. Toronto, Canada: 97,2 điểm

5. Calgary, Canada: 96,6 điểm

6. Adelaide, Úc: 96,6 điểm

7. Perth, Úc: 95,9 điểm

8. Auckland, New Zealand: 95,7 điểm

9. Helsinki, Phần Lan: 95,6 điểm

10. Hamburg, Đức: 95 điểm

5 thành phố xếp hạng cao nhất vẫn không thay đổi kể từ năm ngoái, và báo cáo ghi nhận rằng có sự tương quan giữa các đô thị trung tâm thường đạt thứ hạng cao. “Những nơi đạt điểm số tốt nhất có xu hướng là các thành phố cỡ trung bình ở các nước giàu với mật độ dân số tương đối thấp. Điều này có thể thúc đẩy một loạt các hoạt động xây dựng tái tạo cùng các hoạt động giải trí mà không dẫn đến mức độ tội phạm tăng cao hoặc cơ sở hạ tầng quá tải. "

Báo cáo cho thấy rằng những siêu đô thị như New York, London và Tokyo vắng mặt trong top 10, nhưng Úc và Canada vẫn duy trì được vị trí của mình do có mật độ dân số chỉ 2,9 và 3,7 người trên mỗi km vuông, so với mức trung bình toàn cầu là 57 người trên mỗi km vuông. Các siêu đô thị lớn với dân số khổng lồ thường có xu hướng gặp phải các vấn đề không mong muốn như tắc nghẽn giao thông, các vấn đề về giao thông công cộng và chi phí sinh hoạt cao.

Ở cuối bảng xếp hạng, Damascus là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất của Syria nằm trong Top “những thành phố có mức sống tệ nhất thế giới” do ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh. Tiếp đó là Lagos ở Nigeria, Tripoli của Libya, thủ đô Dhaka của Bangladesh và Port Moresby của Papua New Guinea.